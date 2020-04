Le Mexique a enregistré un excédent de 3 391 millions USD en mars en raison d’une forte baisse des importations

Le Mexique a enregistré un excédent la balance commerciale de 3 391,8 millions USD en mars dernier, solde qui représente plus du double des 1,486 million de dollars américains au même mois de 2019, a rapporté mardi l’Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi).

Les exportations ont totalisé en mars 38 399 millions USD, 1,6% de moins que le chiffre atteint à la même période l’an dernier, a déclaré l’agence statistique dans un communiqué.

Pourtant, les exportations les sociétés non pétrolières ont augmenté de 1,3% par rapport au même mois il y a un an, lors de l’ajout de 37 159,5 millions USD.

En revanche, les ventes de pétrole à l’étranger ont 47,1% par rapport à la même période l’an dernier, pour un total de 1 239,5 millions USD.

“Dans les exportations non pétrolières, celles dirigées vers les États-Unis ont augmenté à un taux annuel de 1,2% et celles acheminées vers le reste du monde ont augmenté de 1,8%”, a détaillé l’Inegi dans le bulletin de ce mardi.

De même, les importations se sont élevées à 35 007,2 millions USD, soit 6,7% de moins que le montant déclaré au cours du même mois l’an dernier.

Les achats de pétrole ont baissé de 20,6% d’une année sur l’autre pour atteindre 3 215,9 millions de dollars, tandis que les sociétés non pétrolières ont diminué de 5,1%, ajoutant 31 791,3 millions USD.

“Par type de bien, il y a eu des baisses mensuelles de -9,64% des importations de biens de consommation, -3,91% pour ceux des biens à usage intermédiaire et -9,76% pour ceux des biens d’équipement. “, a ajouté l’agence dans le texte.

Ce chiffre est supérieur au surplus de 1 486 millions USD par rapport à la deuxième économie d’Amérique latine après le Brésil enregistré le même mois de 2019.

“La valeur des importations de marchandises au cours du troisième mois de 2020 a atteint 35 007 millions USD, un montant qui impliquait une baisse annuelle de 6,7% “INEGI a déclaré dans un communiqué.

Avec les données de mars, au premier trimestre de l’année, le pays ajoute un excédent de la balance commerciale de 3 886,6 millions USD.

Le Mexique a enregistré un excédent de sa balance commerciale de 5820,3 millions USD en 2019, un chiffre qui contraste avec le déficit de la balance commerciale de 13618 millions USD en 2018.

Le chiffre de 2018 était presque 25% plus élevé au solde négatif de 10.968 millions USD enregistré en 2017.

La pandémie COVID-19 a commencé à avoir des effets néfastes sur l’économie mexicaine à la mi-mars et impliqué la fermeture partielle de la frontière terrestre avec son principal partenaire commercial, États Unis.

La balance commerciale de mars reflète en partie cette baisse, que le volume des exportations et des importations a diminué.

Les analystes et les organisations internationales estiment que l’économie mexicaine se contractera de plus de 6% en 2020, bien que Les autorités espèrent que l’entrée en vigueur le 1er juillet du nouvel accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) contiendra l’effondrement du PIB.

Pendant ce temps, les exportations totales du Mexique ils ont baissé de 1,6% en mars pour ajouter 38 399 millions USD par rapport au même mois de l’année précédente, face à la baisse des livraisons manufacturières et du secteur vital de l’automobile.

L’économie mexicaine a enregistré l’année dernière sa première contraction en une décennie et les perspectives pour 2020 sont encore plus sombres en raison de l’impact attendu de COVID-19, qui Elle a conduit des banques telles que BBVA, Barclays ou Credit Suisse à prévoir des baisses de PIB d’environ 4%.