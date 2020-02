Le Mexique confirme trois cas de nouveau coronavirus

Mise à jour avec nouveau rapport de santé et confirmation d’un troisième cas. /// Mexique, 29 février 2020 (.) – Le Mexique est devenu le deuxième pays d’Amérique latine atteint par le nouveau coronavirus vendredi, ajoutant jusqu’à trois cas importés d’Italie et probablement infectés par la même personne, a rapporté le ministère de la Santé. Il s’agit de trois hommes, deux à Mexico et un de plus dans l’État du nord de Sinaloa, qui ont participé il y a quelques jours à un congrès dans la ville italienne de Bergame (nord), où ils ont eu des contacts avec un local qui aurait contracté le virus en Malaisie. . “Jusqu’à présent, nous avons trois cas confirmés de nouveau coronavirus. Probablement tous les trois ont été infectés de la même source. Tous les trois sont des cas importés”, a déclaré José Luis Alomía, directeur général de l’épidémiologie au ministère de la Santé lors d’une conférence de presse. Jusqu’à vendredi Le Brésil a été le seul pays d’Amérique latine à enregistrer un cas de coronavirus, qui est apparu en Chine et se développe dans le monde entier, y compris aux États-Unis, qui ont signalé trois cas d’origine inconnue. Le dernier cas signalé dans la région est celui d’un homme de 59 ans qui se trouve dans la capitale mexicaine et qui se trouvait dans le nord de l’Italie, la région la plus touchée par la propagation du virus dans ce pays. Les autorités n’ont pas précisé s’il avait été hospitalisé. Cas antérieurs de contagion d’un résident de 35 ans de Mexico, hospitalisé à l’Institut national des maladies respiratoires (INER); et celui d’un homme de 41 ans, originaire de l’État d’Hidalgo (centre) qui a volé de la capitale mexicaine à Culiacán, Sinaloa, où il est isolé dans un hôtel. L’Italie est le pays le plus touché en Europe par le COVID-19, avec 17 morts et plus de 650 infectés. – Plus de cas en cours d’analyse – Les autorités sanitaires ont indiqué que deux cas suspects sont en cours d’analyse dans l’État de Guanajuato (centre) et un autre à Durango (nord-ouest). Ils ont également indiqué que les personnes ayant vécu avec les trois patients diagnostiqués sont sous la surveillance des autorités sanitaires respectives, à Mexico et à Sinaloa. Malgré les cas de coronavirus confirmés au Mexique, Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion du ministère de la Santé, a exclu que COVID-19 Supposons une situation alarmante pour le pays. “Ce n’est pas une urgence nationale ou sanitaire”, a expliqué López-Gatell. Mais les autorités tentent d’empêcher la propagation du virus. A Sinaloa, la recherche a commencé pour les passagers qui sont arrivés avec l’homme infecté, qui sont des “dizaines”, sur un vol en provenance de Mexico, a déclaré vendredi le secrétaire régional à la Santé Efrén Encinas. Mais si votre état de santé se complique, vous serez transféré à l’hôpital, a-t-il ajouté. – “Achats de panique” – A Mexico et Sinaloa, le gel antibactérien et les masques avaient déjà été épuisés dans une importante chaîne de pharmacies, qui n’avait pas de date pour renouveler son stock, a expliqué l’un de ses vendeurs à l’. .Ajajandra Bernal, qui travaille en tant que représentante médicale d’un laboratoire mexicain, a confirmé un manque de masques après un voyage de travail dans les pharmacies. “Nous sommes trop de gens (à Mexico) alors, je sens que la contagion peut se propager à tout moment “Bernal, qui portait un masque, a expliqué à l’.. López-Gatell a demandé à la population mexicaine de rester calme, de ne pas faire “d’achats de panique” et de se conformer aux recommandations sanitaires, principalement pour se laver les mains et utiliser un gel antibactérien. “Il n’est pas nécessaire de faire des achats de panique de désinfectants domestiques, il n’y a aucun soutien scientifique que cela leur servira”, a déclaré le funconary. Le virus a tué 2 700 personnes en Chine, où il y a également 78 000 personnes infectées. En dehors du pays asiatique, il y a environ 50 pays avec des cas confirmés et des dizaines de décès ont été enregistrés. Trois Mexicains qui étaient à Wuhan, en Chine, où le virus est apparu, sont arrivés vendredi dans la capitale mexicaine, de Bogotá, en Colombie, dont le gouvernement Il les a évacués du pays asiatique, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Bien qu’ils n’aient présenté aucun symptôme, ils seront isolés dans leurs maisons pendant 14 jours “à titre préventif”, a ajouté le ministère. En 2009, le Mexique était l’épicentre de la pandémie de grippe AH1N1 qui a tué des dizaines de milliers de personnes dans le monde.bur-nc / mls —————— ——————————————-