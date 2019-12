Le Mexique détenu un migrant volontaire à la frontière américaine

HOUSTON (AP) – Le Mexique a autorisé la sortie du pays à une femme du Texas qui a été arrêtée alors qu'elle tentait de livrer des cadeaux de Noël dans un grand champ qui abrite des personnes en attente de rendez-vous dans les tribunaux de l'immigration des États-Unis.

Des membres de la famille d'Anamichelle Castellano ont déclaré avoir été arrêtés lundi par les autorités mexicaines sur un pont entre Brownsville, au Texas, et Matamoros, au Mexique. Ils ont ajouté que les autorités avaient découvert une petite boîte de munitions à l'intérieur de la voiture de Castellano qui, selon des proches, y avait été laissée par son mari après un précédent voyage de chasse.

Le Mexique a des lois strictes contre l'entrée dans le pays avec des armes ou des munitions.

Genaro López, le père de Castellano, a déclaré mercredi que sa fille avait été libérée mardi et autorisée à rentrer aux États-Unis. La voiture de la femme et les quelque 300 cadeaux emballés qu'elle portait se trouvent toujours au Mexique, a déclaré Lopez.

Castellano et son mari, Jehu, exploitent une organisation à but non lucratif appelée Fundación Socorro. Ils font partie des volontaires qui tentent d'aider des milliers de parents et d'enfants en attente dans les villes frontalières mexicaines à demander l'asile devant les tribunaux d'immigration américains.

L'administration du président Donald Trump a empêché de nombreux demandeurs d'asile d'entrer ou de les envoyer au Mexique pendant que leurs cas sont résolus aux États-Unis.