Le Mexique et les États-Unis ferment leurs frontières pour des “voyages non essentiels”

Pendant un mois, tous les “voyage non essentiel“Ont été interdits en raison d’un accord conclu entre le gouvernement Le Mexique et les États-Unis, dans le but de contrôler la propagation de coronavirus.

Pour cette raison, le chancelier mexicain, Marcelo Ebrard, a expliqué que la mesure ne restreint pas la vols d’Europe, bien que ce soit quelque chose qu’ils analysent; cependant, l’accord implique limiter les voyages récréatifs et touristiques route terrestre à travers la frontière par 30 prochains jours.

L’accord a été annoncé par le président américain, Donald Trump, le secrétaire d’État, Mike Pompeo; le secrétaire de la Sécurité nationale, Chad Wolfet le secrétaire à la santé, Alex Azar.

“Je n’hésiterai jamais à prendre le mesures nécessairess pour protéger la vie, la santé et la sécurité du peuple américain. Je mettrai toujours le Le bien-être américain d’abordDit Trump.

Pour sa part, Pompeo a souligné que la mesure continuera à permettre entrée de charge et les billets pour les voyages commerciaux et d’affaires.

Pendant ce temps, Ebrard a mentionné: “Le Mexique n’a pas résolu d’annuler ses vols, ce qui me semble ce que le président Trump voulait dire, que le secrétaire Pompeo lui a sûrement informé, que nous travaillonsabaisser pour essayer de rapprocher les positions et prendre des mesures efficaces. “

“Aujourd’hui nous ne suspendrons aucun vol, ni demain ni après-demain; peut-être que Trump voulait dire que le Mexique prend actions qui progressent concernant une politique commune en matière de voyages “, a déclaré le Mexicain.

@M_ebrard a déjà dit que ce n’est pas vrai, que nous ne cesserons pas de recevoir des vols d’Europe, du moins pas jusqu’à présent.

Reste à voir la réaction de Trump à ce déni. Tout est un jeu de téléphone cassé en ces temps. pic.twitter.com/UrNDS7rrM5

– Leonardo Núñez González (@leonugo) 20 mars 2020

