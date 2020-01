Le Mexique ferme le passage à la caravane des migrants près de la frontière avec le Guatemala

Par Andres Martinez Casares

FRONTERA HIDALGO, Mexique, 23 janvier (.) – Les autorités mexicaines ont arrêté jeudi prématurément l’avance d’une grande caravane de migrants d’Amérique centrale près de la frontière guatémaltèque, provoquant un chaos momentané qui a conduit une partie de la foule à fuir pour éviter d’être capturée par des agents de sécurité.

Le groupe de centaines de personnes, qui cherchent à atteindre les États-Unis, avait traversé le Guatemala plus tôt en profitant du bas niveau des eaux du fleuve Suchiate, sous l’œil vigilant d’éléments de la Garde nationale mexicaine, une police militarisée nouvellement créée.

Mais jeudi après-midi, des migrants, parmi lesquels des parents voyageant avec leurs enfants, ont été interceptés alors qu’ils circulaient sur une route après avoir repris leur chemin après s’être reposés à midi à Frontera Hidalgo, sur les rives du Suchiate.

Voyant l’intervention des forces de sécurité qui les avaient accompagnées jusqu’ici, certains migrants ont couru et se sont enfuis dans la végétation entourant la route.

Les autorités migratoires ont déclaré plus tard dans un communiqué que ceux qui avaient fui étaient environ 200 personnes, qui recherchaient dans la région, et que 800 ont été arrêtés et transférés dans 20 bus vers des abris d’immigration, mais n’ont pas précisé lequel ni où.

Ils ont ajouté que l’opération de détention des migrants est intervenue après que la caravane n’a pas accepté d’écouter les options pour régulariser leur séjour dans le pays et a demandé des permis pour se rendre librement à la frontière avec les États-Unis.

Le Mexique a cédé aux pressions du président de ce pays, Donald Trump, et a adopté des mesures plus restrictives pour réduire l’arrivée de migrants qui frappent à la porte de la frontière sud des États-Unis.

La caravane actuelle représente la plus grande vague de personnes cherchant à entrer au Mexique fuyant la pauvreté et la violence chez elles depuis que le président Andrés Manuel López Obrador et certains gouvernements d’Amérique centrale ont convenu avec Trump de contenir les flux de migrants.

Trump a menacé de punir financièrement le Mexique et les pays d’Amérique centrale s’ils n’arrêtent pas la sortie des migrants.

Un contingent d’Amérique centrale qui a pénétré au Mexique plus tôt cette semaine a été accueilli avec du gaz lacrymogène, un signe du gouvernement mexicain qu’il aura une réponse plus forte contre les passages à niveau par rapport aux occasions précédentes.

Des centaines de nouveaux arrivants ont été immédiatement expulsés. Le gouvernement hondurien a déclaré jeudi après-midi que 1 764 Honduriens marchant dans la caravane avaient été rapatriés entre le 21 et le 23 janvier du Mexique et du Guatemala.

