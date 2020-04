Le Mexique rapporte 14 677 cas de COVID-19 mais avec une tendance “stable” | La société

Le gouvernement mexicain a signalé ce dimanche un total de 14 677 cas cumulés de COVID-19, ce qui représente une augmentation de 835, soit 6,03%, contre 13 842 la veille.

En outre, il a enregistré 46 nouveaux décès dus au coronavirus pour un total de 1 305, selon les données divulguées par le ministère de la Santé (SSa) lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie.

Malgré l’annonce de la phase 3 cette semaine, qui implique la phase de contagion maximale, le directeur général de l’épidémiologie, José Luis Alomía, a souligné la tendance favorable des données.

“Nous avons vu une tendance franchement à la hausse jusqu’au 15 avril. A partir du 15 avril, et y compris les décès suspects, c’est-à-dire ceux qui restent à confirmer, nous montrons déjà une tendance un peu plus stable”, a expliqué l’épidémiologiste.

Un tiers des infections totales accumulées, 33,88% restent actives, ce qui signifie que 4 972 ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, a ajouté Alomia.

Il s’agit d’une augmentation de 174 patients actifs, soit 3,63%, contre 4 798 la veille.

Si l’on considère uniquement les cas actifs, le taux d’incidence national est de 3,89 patients pour 100 000 habitants.

Dans ce contexte, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que son gouvernement avait contrôlé la courbe de contagion dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux avant le rapport.

“Nous allons bien parce que l’épidémie a été apprivoisée, au lieu d’exploser, comme cela s’est malheureusement produit ailleurs, la croissance ici a été horizontale et cela nous a permis de nous préparer très bien”, a déclaré López Obrador.

Le président a souligné la disponibilité de lits pour faire face à la pandémie, puisque seulement 20% sont occupés, comme l’a déclaré Alomía lors de la conférence de presse.

Cela signifie que, dans 618 hôpitaux prêts à lutter contre la maladie, 11 953 lits généraux sont disponibles et 3 358 sont occupés.

Les zones avec le plus de patients sont Mexico et Baja California, qui ont déjà occupé près de la moitié de leurs lits d’hôpital général et plus du quart de ceux avec des ventilateurs.

Le ministère de la Santé a également indiqué que la mobilité avait été réduite de moins de 50% dans 12 des 32 entités malgré la Journée nationale de la distance à Sana qui a été mise en place depuis le 19 mars.

Malgré cela, Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a réitéré son rejet de mesures telles que les couvre-feux obligatoires et les restrictions forcées à la mobilité, comme cela se produit dans d’autres pays.

“Nous sommes très préoccupés par le fait que dans certaines municipalités, la force publique est utilisée comme un mécanisme de coercition directe envers les citoyens. Nous avons dit que, du point de vue de la santé publique, ce n’était pas la voie préférée”, a-t-il déclaré. .