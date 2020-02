Le Mexique reçoit deux anciens responsables d’Evo Morales après des négociations avec la Bolivie

Le gouvernement mexicain a réussi samedi à accueillir deux anciens responsables de l’ancien président bolivien Evo Morales qui ont été arrêtés à l’aéroport international d’El Alto, à côté de La Paz, alors qu’ils s’apprêtaient à prendre l’avion pour le Mexique via Lima.

Le directeur commercial de l’ambassade du Mexique en Bolivie, Edmundo Font, ainsi que d’autres diplomates mexicains, ont géré le départ des politiciens boliviens, Il a posté sur Twitter Maximiliano Reyes, sous-secrétaire mexicain des Affaires étrangères pour l’Amérique latine.

“Après des négociations et le soutien de pays et d’organisations amis, le droit international a prévalu et César Navarro (ancien ministre des Mines) et Pedro Damián Dorado López (ancien ministre du Développement rural et des Terres) sont déjà en route vers le Mexique”, Reyes a écrit sur le réseau social.

Après avoir arrêté et relâché les anciens fonctionnaires, le gouvernement intérimaire de Bolivie a présenté ses excuses ce samedi pour l’arrestation, qui attribuait à un malentendu.

Dans une déclaration, le ministère du gouvernement a expliqué qu’il existe “commandements d’appréhension” contre les ex-autorités, malgré le fait que l’exécutif intérimaire leur ait accordé le sauf-conduit mercredi dernier.

Navarro et Dorado étaient dans la résidence diplomatique du Mexique à La Paz, ainsi que d’autres politiciens de la scène Evo Morales au pouvoir, certains avec mandat d’arrêt pour différents processus judiciaires.

Le ministère bolivien des Affaires étrangères, dans une brève note, a indiqué que “L’ambassade du Mexique a transféré les asilés à l’aéroport d’El Alto avec la garantie accordée par le sauf-conduit accordé par le gouvernement bolivien.”

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a répondu au message de Reyes, qui a tweeté des photos d’anciens fonctionnaires dans l’avion pour le Mexique avec le message suivant: “Aujourd’hui, le droit international et la dignité humaine prévalaient.”

“Je vous félicite pour la brillante défense que vous avez faite du droit d’asile et de la tradition diplomatique du Mexique aujourd’hui en Bolivie”, Le ministre des Affaires étrangères Ebrard a déclaré sur le réseau social.

Quelques heures plus tôt, en provenance d’Argentine, Morales avait condamné l’arrestation de ses proches en faisant valoir qu’ils “ils avaient des passages sûrs” accordé après “82 jours isolés” à l’ambassade du Mexique en Bolivie.

Morales a démissionné de la présidence de la Bolivie le 10 novembre, sous la pression des forces armées, après quoi il a été un mois isolé au Mexique et a ensuite demandé refuge en Argentine.

Cela a provoqué des tensions diplomatiques entre les autorités mexicaines et le gouvernement intérimaire de la Bolivie, dirigé par La présidente Jeanine Áñez, qui se présentera aux élections législatives convoqué pour le 3 mai.