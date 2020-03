Le Mexique répond aux États-Unis avant une annonce pour le coronavirus

Après l’annonce américaine de mesures de lutte contre le coronavirus, le Mexique a répondu. Comme les États-Unis, le Mexique met en place des contrôles dans le pays pour empêcher la propagation du coronavirus. Le Mexique a souligné les relations étroites qu’il avait avec les États-Unis concernant la mise en œuvre de mesures sanitaires pour le coronavirus.

Le ministère des Affaires étrangères (SRE) du Mexique a déclaré qu’il n’avait jusqu’à présent reçu aucune notification officielle des États-Unis après que le président Donald Trump a annoncé qu’il envisageait d’imposer des restrictions à l’entrée à la frontière avec le Mexique par le coronavirus.

Dans un communiqué publié samedi après-midi, l’agence a déclaré que les deux gouvernements ont maintenu une communication étroite et efficace, en particulier les autorités sanitaires, devenant un autre exemple de coopération bilatérale fluide et bonne, a déclaré Agencia Reforma.

Il a ajouté que le ministère de la Santé met en œuvre des mesures d’atténuation conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui sont similaires à celles du Canada et du Royaume-Uni, et reste vigilant aux points d’entrée au Mexique.

Ce qui précède afin d’informer et d’aider les personnes qui manifestent des symptômes liés à Covid-19 et qui viennent de pays où la communauté locale a transmis cette nouvelle maladie.

Le SRE a expliqué que jusqu’à ce samedi, le Mexique a enregistré quatre cas, tandis que les États-Unis en ont enregistré 22.

“Le gouvernement mexicain réitère sa volonté de coopérer avec le gouvernement américain afin de protéger la santé de la population des deux pays”, a-t-il déclaré.

Washington enregistre son premier décès aux États-Unis par un coronavirus

Le gouverneur de Washington a déclaré samedi l’état d’urgence après la mort d’un homme à cause de COVID-19, le premier décès du genre signalé aux États-Unis. Plus de 50 personnes dans un foyer pour personnes âgées sont malades et sont testées pour le virus.

Le gouverneur Jay Inslee a demandé aux agences d’État d’utiliser “toutes les ressources nécessaires” pour préparer et répondre à l’épidémie du nouveau coronavirus. La déclaration autorise également l’utilisation de la Garde nationale de Washington si nécessaire, a rapporté AP.

“Nous continuerons à travailler vers un jour où personne ne mourra de ce virus”, a promis le gouverneur.

Les responsables de la santé de la Californie, de l’Oregon et de l’État de Washington s’inquiétaient de la propagation du nouveau coronavirus dans les communautés de la côte ouest des États-Unis, car le nombre de personnes infectées augmente malgré le fait qu’elles n’ont pas visité de zone d’épidémie et apparemment, ils n’ont eu aucun contact avec qui que ce soit dans l’une de ces zones.

L’homme décédé avait entre 50 et 60 ans, présentait des facteurs de risque et n’avait apparemment pas voyagé ni été en contact avec un cas connu de COVID-19, ont déclaré les responsables de la santé de l’État de Washington lors d’une conférence de presse. Une porte-parole du EvergreenHealth Medical Center, Kayse Dahl, a déclaré que la personne était décédée dans des installations médicales à Kirkland, une banlieue de Seattle.