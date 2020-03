Le Mexique suspend son tournoi de football jusqu’à nouvel ordre en raison d’un coronavirus

MEXICO CITY, 15 mars (.) – La Ligue mexicaine a annoncé dimanche la suspension indéfinie du tournoi de football Clausura de première division pour hommes et femmes, en plus de la promotion, en raison de la propagation mondiale du coronavirus qui a infecté plus de 150 000 personnes. et a tué plus de 5 000 personnes.

Au Mexique, la propagation du coronavirus a infecté 41 personnes.

“La présidence exécutive de la Liga MX, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé du gouvernement fédéral, a décidé de suspendre tous les matches du tournoi pour la première division, la promotion et la ligue féminine”, a indiqué l’agence.

“La mesure se poursuivra jusqu’à nouvel ordre et la reprise des activités sera déterminée en coordination avec le ministère de la Santé du gouvernement fédéral”, a-t-il ajouté.

La Ligue a précisé que la mesure sera appliquée à la fin de la dixième journée, qui se joue sans public et qui se termine la nuit avec le match entre l’Amérique et Cruz Azul.

La dernière suspension du football mexicain a eu lieu en 2017, lorsque le dixième jour du tournoi Apertura a été reporté en raison du tremblement de terre qui a frappé le Mexique le 19 septembre de la même année. A cette occasion, le tournoi ne s’est arrêté que pendant une semaine.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)