Le Mexique veut que le stade Azteca ouvre une Coupe du monde pour la troisième fois | Réseaux sociaux sportifs

Le président de la Fédération mexicaine de football (FMF), Yon de Luisa, a déclaré jeudi que l’entité recherchait le stade Azteca pour accueillir l’ouverture d’une Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire.

«Pour accueillir l’ouverture d’une Coupe du Monde, il faut un stade avec au moins 80 000 spectateurs et le seul qui réponde à cette exigence au Mexique est l’Azteca, que nous devrons apporter plusieurs modifications comme la rénovation des vestiaires et des services comme les salles de bain ou des escaliers, mais les plus grandes observations nous parviendront en 2023 », a-t-il expliqué.