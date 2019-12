Le Migration Institute prévoit que 2019 s'achèvera par un nombre record de procédures d'immigration

«En cette première année de gestion, l'autorité mexicaine de l'immigration a enregistré 537, 699 étrangers résidant sur le territoire national, 58% de plus que les 338 901 de l'année 2015. Sur cette population, 77 000 correspondent à des personnes d'origine américaine et 47 000 de nationalité vénézuélienne et hondurienne », ont indiqué les autorités.