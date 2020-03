Le ministre brésilien de la Santé a contredit Bolsonaro et a conseillé de suivre les recommandations des États pour la prévention contre les coronavirus

Lundi, le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, a demandé à la population de suivre les directives fixées par les autorités de l’État concernant les mesures de prévention contre le coronavirus, contredisant ainsi la position du président, Jair Bolsonaro., très critique, par exemple, avec les quarantaines décrétées dans certains états et municipalités.

“J’ai parlé avec les secrétaires municipaux et d’État et pour le moment, je maintiens la recommandation des États car elle est la plus recommandée, car il y a de nombreuses lacunes dans le système de santé”, a reconnu Mandetta.

Le Brésil a confirmé lundi la mort de 159 personnes et la propagation de 4 579 personnes, étant l’État de Sao Paulo le plus touché de tous, avec celui de Rio de Janeiro.

Un jour plus tôt, comme le rappelait le journal «Estadao», Bolsonaro a parcouru les rues de Brasilia, visité des entreprises et pris contact avec des commerçants et des piétons, et a même encouragé le reste des politiciens à descendre dans la rue savoir de première main ce qui se passe dans le pays, en désaccord avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La semaine lourde, Bolsonaro a remis en question les données des décès par coronavirus dans l’Etat de Sao Paulo, avec le gouverneur duquel il entretient une dure confrontation pour sa gestion de la pandémie.

“À Rio de Janeiro, jusqu’aux données d’hier [jueves] il y a eu neuf morts et 58 à San Pablo. Je sais qu’il y a une différence de population, mais c’est un très grand nombre pour San Pablo. Il ne peut y avoir de jeu de chiffres pour favoriser les intérêts politiques. Je ne crois pas ces chiffres de San Pablo, en particulier pour les mesures qu’il a [el gobernador Joao Doria] », a déclaré Bolsonaro lors d’une interview téléphonique sur la chaîne Band TV.

Le président minimise la gravité de la pandémie depuis des semaines, la qualifiant de “grippe”, et a lancé une campagne contre les mesures de confinement décrétées dans de nombreux États, dont San Pablo. De plus, Bolsonaro a comparé la pandémie du nouveau coronavirus aux décès dus aux accidents de la circulation. “Est-ce que certains vont mourir? Ils vont mourir, hé, désolé. C’est la vie, c’est la réalité. Nous ne pouvons pas arrêter l’usine automobile car il y a 60 000 morts par an, n’est-ce pas? »

Selon Bolsonaro, les quarantaines peuvent provoquer un «chaos» social avec le «pillage des supermarchés» et représenter une menace pour la «normalité démocratique».

Avec des informations d’Europa Press