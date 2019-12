Le ministre de la Sécurité nationale a également demandé de réglementer la consommation et la production de drogues douces

La ministre de la Sécurité, Sabina Frederic, a exprimé la nécessité de «progresser vers la régulation de la consommation de cannabis. Nous pensons qu'il y a un débat à cet égard. Le président l'a soulevé: les drogues douces, les drogues dures ne sont pas ce que nous proposons. "

Le fonctionnaire a précisé: "Il me semble que nous devons commencer par l'expérience de la réglementation de la consommation de cannabis, y compris la production pour la consommation et, en tout cas, voir ensuite ce que nous faisons avec les autres drogues."

«Ce qui s'est passé pendant ces années, c'est l'adhésion à la loi sur les stupéfiants. De nombreuses provinces ont défédalisé la persécution des détenteurs et des consommateurs. Cela a augmenté la population carcérale dans la plupart des provinces qui y ont adhéré. Donc, je pense que ce qui doit être fait, c'est d'avoir des critères clairs entre le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité sur ce que nous allons considérer la possession pour consommation et la possession pour trafic de drogue », a déclaré Frédéric, qui a ainsi adhéré selon les mots de Sergio Berni, ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires.

«Il faut parler sans démagogie, il faut étudier la légalisation de la commercialisation de l'ensemble du médicament. Si nous voulons générer des réformes importantes, elles sont vraies », avait proposé le fonctionnaire de Buenos Aires.

Frédéric, d'autre part, a ajouté: «Je pense que ce qui doit être fait, c'est un débat sérieux avec des acteurs qui ont avancé dans cette réflexion, certaines organisations qui ont déjà avancé dans la réflexion sur la réglementation et prendre les modèles du Canada, de certains États américains et de l'Uruguayen pour voir dans quelle mesure la combinaison peut nous aider. »