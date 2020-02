Le miracle de l’action capillaire

Mon grand-père, Iyah, m’a raconté des histoires.

Il m’a dit comment, quand Ganesha, la divinité à tête d’éléphant, a été invité à faire le tour de l’univers trois fois, il a tracé trois cercles autour de ses parents. Il m’a dit comment Rama protégeait tous les enfants effrayés, comment son souffle, dansant dans la flûte résonnante qu’il portait, produisait une chanson si belle qu’elle pouvait encore trembler. Iyah m’a parlé de Saraswati, la déesse à laquelle il avait dédié un temple, comment elle était la déesse de la connaissance et de l’éducation, comment l’éducation était le don le plus sacré du monde.

Il m’a dit que pendant le tsunami catastrophique de l’océan Indien de 2004, l’eau de mer avait éclaté à 50 pieds du temple hindou sur la plage de Chennai. Les sanctuaires de granit en plein air sont restés intacts malgré les débris massifs que les torrents ont transportés à terre de chaque côté.

“Viens ici, je voudrais te parler”, a commencé Iyah un soir. Ses cheveux étaient gris et sa peau était sillonnée comme son mouchoir froissé. De temps en temps, il tamponnait son œil droit humide et aveugle. Je l’ai suivi sur le canapé du salon de sa maison dans le Queens, et son corps s’est légèrement soulevé dans le coussin. La housse du canapé était délavée et usée, mais à travers la mêlée de tissu en lambeaux gisaient les vestiges d’un motif vibrant: des cercles colorés dissimulés par l’âge.

Iyah m’a dit que le 21 septembre 1995, Ganesha avait donné un signe aux êtres humains et s’était fait connaître dans un geste qui avait ravi des millions d’hindous à travers le monde. Alors que la plupart des fidèles laissent des bassins de lait autour de la base du sanctuaire de Ganesha, un homme à New Delhi a tenté tôt le matin de nourrir la divinité. Le dévot a été étonné de voir le liquide disparaître de la cuillère en métal qu’il a inclinée vers les lèvres de Ganesha. Il a réveillé le prêtre du quartier, qui a confirmé l’observation de l’homme par son propre procès.

Alors que la nouvelle se répandait, des milliers de personnes se sont rapidement alignées dans des temples en Inde et à l’étranger pour servir le Dieu des nouveaux commencements, également connu sous le nom de Remover of Obstacles, et le regarder boire. Les ventes de lait à New Delhi ont bondi de plus de 30% ce jour-là. Un magasin a vendu plus de 25 000 pintes. Tant de gens ont inondé pour prier dans les temples à travers le pays, en particulier à New Delhi, que la foule a stoppé le trafic. Portant des cloches, de l’encens, des récipients en étain et des guirlandes tendus de soucis jaunes, les gens ont visité leurs temples locaux et se sont agenouillés devant le sanctuaire de Ganesha, le remerciant pour sa révélation.

Les scientifiques étaient bien sûr sceptiques quant à l’idée d’une intervention céleste. Des chercheurs du ministère indien des Sciences et de la Technologie ont visité le temple pour tester une hypothèse différente: le lait disparaissait en raison de l’action capillaire – la propension du liquide à couler dans des espaces étroits sans l’aide, ou même en opposition à, des forces externes comme la gravité . Les scientifiques sont arrivés au temple d’origine où le «miracle» avait d’abord été signalé pour effectuer une expérience avec du lait qui avait été teint avec du colorant alimentaire.

À mesure que le niveau de liquide dans la cuillère diminuait, le lait coloré se diffusait dans la statue, la recouvrant de la même teinte. Les scientifiques ont expliqué que la statue absorbait le lait de cette façon depuis le début. Cependant, comme une fine couche de lait est presque incolore, la diffusion du liquide n’était pas visible auparavant. Un titre du New York Times du 22 septembre 1995 déclarait, dans un sous-titre imprégné d’une bonne dose de snark: “Certains hindous se pressent mais les scientifiques se moquent.”

Mais malgré la crédulité impliquée par l’harmonie sonore de la sous-rubrique Times, l’action capillaire n’est pas un principe scientifique largement compris. Elle repose sur les principes d’adhésion, de cohésion et de tension superficielle, propriétés communes à de nombreux liquides. La cohésion décrit la tendance des molécules d’eau à s’attirer. Par exemple, une goutte d’eau semble avoir une forme sphérique car chaque molécule d’eau est entourée par d’autres molécules d’eau. L’adhésion décrit la tendance des molécules d’eau à attirer d’autres substances. La combinaison de l’adhésion et de la cohésion explique la “viscosité” de l’eau, qui peut également être observée dans les gouttelettes qui collent à une fenêtre après une tempête de pluie.

Enfin, la tension superficielle est la propriété de la surface d’un liquide qui lui permet de résister à une force externe en raison de la nature cohésive de ses molécules. Par exemple, lorsque vous remplissez une tasse ou un bécher d’eau, l’eau plonge légèrement lorsque vous regardez le bord de la surface. Cette immersion, également connue sous le nom de ménisque, est causée par la tension superficielle de l’eau. La cohésion des molécules d’eau les unes aux autres et l’adhésion des molécules d’eau au verre provoquent l’inclinaison de la “ligne” de surface de l’eau.

L’action capillaire se produit lorsque l’adhésion à un récipient est plus forte que les forces de cohésion entre les molécules liquides. Et la hauteur à laquelle l’action capillaire transportera l’eau est contrôlée par la tension superficielle et la gravité. Le liquide peut se déplacer vers le ciel, entraîné simplement par le rapport entre l’adhésion et la cohésion et les forces de tension superficielle. Plus le tube est mince, plus la surface relative à l’intérieur du tube est grande, ce qui permet à l’action capillaire de tirer le liquide plus haut que dans les tubes de plus grand diamètre. Dans le cas du miracle de Ganesha, la tension superficielle du lait tirait le liquide vers le haut et hors de la cuillère avant que la gravité ne fasse couler le lait sur le devant de la statue. Étant donné que les statues des divinités dans les temples sont souvent faites de matériaux poreux tels que la céramique ou la pierre, et décorées de fleurs, de tiges et de brindilles, il existe de nombreuses ouvertures minces qui pourraient attirer le lait par capillarité.

Bien que l’action capillaire soit omniprésente dans le monde naturel, elle n’a été officiellement identifiée qu’à la fin du XVe siècle par Léonard de Vinci – le premier de plusieurs scientifiques de renom qui se sont préoccupés du phénomène. En 1660, plus d’un siècle plus tard, Robert Boyle, un chimiste irlandais, a effectué des expériences pour l’étudier. Cependant, ce n’est qu’au début du XIXe siècle que deux enquêteurs ont présenté une explication quantitative. Thomas Young et Pierre Simon-Laplace ont dérivé l’équation de Young-Laplace pour l’action capillaire en 1805. En 1830, Carl Friedrich Gauss a modifié l’expression mathématique. (Techniquement, il a pris en compte les «limites conditionnelles» relatives à «l’interface liquide-solide».) Et en 1900, Albert Einstein a soumis un article intitulé «Conséquences des observations des phénomènes de capillarité» à Annalen der Physik, l’un des les plus anciennes revues scientifiques de physique. C’était le premier article publié par Einstein.

Outre l’histoire de chercheurs célèbres qui ont exploré l’action capillaire, il convient de noter que le phénomène se produit tout le temps, partout, et lorsque vous arrêtez d’y penser, ses manifestations sont impressionnantes. Bien sûr, le cas anormal de l’acte ostensiblement divin de Ganesha n’est qu’un exemple d’action capillaire au-delà des limites d’un laboratoire scientifique.

Un autre exemple est lorsque votre œil arrose. C’est l’action capillaire qui permet aux canaux lacrymaux de nos yeux de libérer le liquide lacrymal. Le processus nettoie l’œil et élimine toutes les poussières et particules autour des conduits de l’œil. L’action capillaire est également responsable d’une étape vitale que les plantes prennent pour se nourrir. Plantez une graine, et quand cette graine germe – quand les racines s’emparent du sol – vous nourrissez le bourgeon en versant de l’eau dans la base du pot ou le sol du jardin. Les racines des plantes absorbent l’humidité de la saleté par capillarité. Les arbres absorbent l’eau, fournissent de l’oxygène à notre atmosphère, se ramifient vers le ciel, fleurissent et portent des fruits, en raison de l’action capillaire.

Bien qu’ils théorisent simplement à ce stade, les scientifiques ont imaginé utiliser l’action capillaire pour créer de l’énergie renouvelable. L’idée est que l’eau pourrait monter vers le haut à travers les capillaires, s’évaporer lorsqu’elle atteint le sommet, se condenser puis redescendre vers le bas, faisant tourner une turbine en route pour créer de l’énergie. L’action capillaire pourrait en effet créer de l’électricité.

Ganesha a-t-il bu du lait le 21 septembre 1995? Nous avons beaucoup de preuves scientifiques pour suggérer le contraire; l’action capillaire était de nouveau en jeu. Mais cela signifie-t-il que le respect n’a pas sa place dans notre expérience du phénomène? Peut-être qu’une compréhension de la science et de l’histoire derrière l’action capillaire peut en réalité imprégner le quotidien d’émerveillement – le rôle de l’action capillaire dans le maintien d’un verger de pommiers ou dans la restauration d’un champ souffrant de la réplique d’un incendie de forêt. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une dichotomie irréconciliable entre «science» et «merveille», comme le suggère le titre du New York Times.

Iyah vivait dans cette merveille constante: «Dieu n’est pas seulement partout, mais en chacun et en tout», a-t-il déclaré. Iyah croyait que Dieu existait dans tout le monde, rendant l’interaction humaine sacrée. “La gentillesse envers les autres, c’est comme prier dans leur temple”, disait-il. Iyah croyait que Dieu imprégnait chaque partie du monde naturel, même le miracle architectural derrière l’action capillaire. Pour lui, il n’y aurait pas eu de conflit entre la foi d’une part et un phénomène scientifique extraordinaire d’autre part. L’action capillaire, qui démontre le type d’attraction le plus élémentaire, est cruciale pour le bon fonctionnement de notre corps et de notre environnement. C’est sûrement quelque chose à admirer – et peut-être même quelque chose à «affluer».