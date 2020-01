Le moment gênant qu’un joueur de tennis a vécu après avoir demandé à un receveur de balle de peler une banane

Une situation inhabituelle a été vécue lors de l’un des matches du dernier tour du classement des Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison. Joueur de tennis français Elliot Benchetrit Il a reçu une forte réprimande de l’arbitre de la rencontre en raison d’une demande particulière qu’il a faite à un jeune receveur de balle lors d’une des pauses.

Déjà assis sur sa chaise dans l’un des temps morts entre le match et le match, Benchetrit, qui se classe 231e au classement ATP, a demandé à l’un des attrapeurs de balle de le rejoindre pour une banane. Mais sa demande ne s’arrête pas là: Il a également dit s’il pouvait le peler.

John blom, l’arbitre de la réunion, a immédiatement remarqué la situation et est intervenu. Le joueur de tennis et le jeune receveur de balles ont été étonnés de sa réaction, mais l’ont écouté. Le juge président a réprimandé les Français et a expliqué que le garçon de balle n’a pas ces fonctions, qu’il devait peler la banane lui-même.

Rien de satisfait de la situation, Benchetrit a essayé de peler le fruit avec ses dents. Il a finalement abandonné et l’a mis de côté, sur son sac à main.

Au-delà de ce moment gênant, tout s’est bien passé pour le joueur de 21 ans, qui est passé par le classement et a réussi à entrer dans le tableau principal de l’Open d’Australie. Au premier tour du concours, il sera mesuré par rapport aux Japonais Yuichi Sugita (91 °).

Le premier Grand Chelem de l’année, qui débutera ce lundi (dimanche matin en Amérique latine) se jouera au milieu de la préoccupation concernant les incendies dévastateurs qui ont frappé différentes régions de l’Australie au cours du dernier mois. Il y a aussi questions sur la contamination qui sera à Merbourne à la suite des énormes flambées d’incendie qui ont touché le pays. L’organisation du tournoi a annoncé qu’un nouveau système sera utilisé pour mesurer les niveaux de pollution et, s’ils sont élevés, décider de suspendre les matchs.

Le grand candidat pour conserver le titre est espagnol Raphael Nadal, numéro un mondial, bien que le serbe Novak Djokovic (2ème champion en titre) et le Suisse Roger Federer (3e) sont prêts à se battre pour être couronnés à Melbourne.