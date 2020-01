Le Monaco de Robert Moreno arrête le PSG, le Lille hors zone européenne | Réseaux sociaux sportifs

Le Monaco de Robert Moreno, aux débuts de l’ancien sélectionneur espagnol en championnat de France, s’est arrêté à domicile du PSG (3-3) de Neymar, Mbappé et Icardi, dans un match disputé et amusant qui aurait pu tomber d’un côté ou de l’autre et cela rend l’illusion à l’ensemble de la Principauté.

Pendant longtemps, Monaco n’a pas joué au PSG “you to you”, encore moins au Parc des Princes. Il l’a fait ce dimanche, dans un duel qui lui a vite été opposé après le premier but du doublé marqué par Neymar (m.3), mais il a su vaincre en seulement dix minutes.