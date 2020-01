Le montant déconcertant que les joueurs de la NFL recevront pour jouer au Super Bowl

Chaque saison, la NFL augmente de 5% l’argent alloué aux joueurs face aux éliminatoires. Le fonds que la ligue alloue pour les séries éliminatoires est d’environ 47,4 millions USD, Ce chiffre ne tient pas compte de ce qui est donné aux joueurs qui contestent le Pro Bowl.

Par tour, ils attribuent un certain montant. Juste pour participer Dans la première phase, un athlète gagne 28 000 USD; cependant, ceux qui être couronné champion aura accumulé un total de 242 000 USD, ce qui équivaut à la moitié du salaire minimum qu’une recrue peut gagner dans la NFL.

Juste pour gagner cette édition de Super Bowl, le montant est de 124 000 USD, tandis que l’équipe perdante accédera à 62 000 USD, selon les chiffres de la ligue.

Ça fait cinq ans, le montant minimum était de 23 000 USD et le maximum était de 102 000 USD, ce qui était pour les gagnants du Super Bowl. Comme ça le montant maximum qu’un joueur a accumulé était de 198 000 USD.

Le salaire que les joueurs reçoivent des équipes est uniquement pendant la saison régulière, car sa participation aux playoffs est “subventionnée” par la ligue. Les paiements sont effectués 15 jours après la ronde contestée.

Bien que les joueurs reçoivent non seulement la partie des montants décrits ci-dessus pour leur participation aux séries éliminatoires, car les montants peuvent varier en fonction de ce qui est stipulé dans leur contrat, pour les incitations ou obligations convenues pour la participation à ladite étape du concours.

C’est l’argent reçu par les 53 éléments qui sont dans la liste active, bien qu’il existe un certain nombre de spécifications.

Dans le portail CBS Sport, ils indiquent les points suivants pour que les athlètes puissent recevoir la rémunération, ils doivent être inscrits au moins trois jeux précédents, soit en phase régulière ou post-saison ou dans le cas où un joueur qui est sur la liste de réserve, et qui a joué un an, doit avoir un contrat valide et dans le cas de joueurs qui ne sont pas dans la liste active, mais qui huit matchs ont été enregistrés peut être envisagé, mais si votre contrat est avec une autre équipe de la même conférence, ils ne peuvent pas être envisagés.

Le salaire donné par la ligue est envisagé depuis 1967, lorsque le premier Super Bowl a eu lieu, qui a joué à Kansas City et Green Bay.

Les joueurs Packers qui ont remporté le SB ont gagné 15 000 USD, lors des ajustements d’inflation, le chiffre équivaut à 114 816 USD, ce qui correspond à ce que la ligue a donné dans l’édition 52.

Le personnel du Chefs, être les perdants, Ils ont reçu 7 500 USD par joueur, ce qui signifie maintenant USD 57 408.

Combien et comment l’argent est-il distribué dans d’autres sports?

Un total de 88,1 millions USD a été alloué pour les séries éliminatoires de la Major League 2019. Six dollars sur dix proviennent des trois premiers matchs de division, quatre de la série de championnat et les quatre premiers de la série mondiale.

En NBA, la saison dernière, il a été annoncé que la bourse était de 22 millions de dollars, qui est divisé entre les équipes qui jouent les séries éliminatoires, et l’association des joueurs de basket-ball collabore pour décider de la façon dont l’argent est distribué.