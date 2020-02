Le Moon Rover chinois examine de plus près le côté éloigné

La lune n’a pas été facile au fil des ans. Depuis l’aube du système solaire il y a 4,5 milliards d’années, sa surface grise et sans vie a été à plusieurs reprises martelée par les roches spatiales entrantes, laissant derrière elle un paysage empreint de gravats. Sous cette surface, cependant, se cachent les secrets les plus alléchants de la lune pour les explorateurs humains, des réservoirs de glace possibles pour produire de l’eau potable et du carburant pour fusées aux tubes de lave creux qui conviennent pour abriter des habitats. Plus fondamentalement, la cartographie de la sous-surface de la lune peut révéler des époques autrement cachées de l’histoire du système solaire écrites par des impacts, des cratères enfouis et des débris associés – comme le montrent les nouveaux résultats d’un rover chinois sur le côté lointain lunaire peu exploré.

Dans un article publié dans la revue Science Advances aujourd’hui, une collaboration entre des Les chercheurs décrivent les derniers résultats de la mission Chang’e-4, dirigée par la China National Space Administration. Lancée en décembre 2018 et atteignant la lune début janvier 2019, la mission est devenue la première à atterrir de l’autre côté du satellite naturel, ciblant une région intrigante près du pôle sud lunaire appelé le pôle Sud-bassin d’Aitken. Formé il y a 3,9 milliards d’années et s’étendant sur quelque 2 500 kilomètres de diamètre, c’est le plus grand bassin d’impact du système solaire – et peut-être une clé pour comprendre comment de grands impacts ont façonné la Terre et d’autres planètes intérieures. Le rover Chang’e-4 est toujours opérationnel aujourd’hui et traverse lentement cette région, parcourant quelques centaines de mètres depuis son atterrissage.

Le site d’atterrissage de Chang’e-4 se trouve dans le cratère Von Kármán de 186 kilomètres de large, qui se trouve à l’intérieur du bassin. À proximité se trouvent plusieurs autres cratères, comme le cratère Finsen de 72 kilomètres de large, qui aurait environ 3,2 milliards d’années. En utilisant un instrument radar pénétrant le sol sur Chang’e-4, les chercheurs ont découvert que le rover est probablement assis sur différentes couches d’éjecta – des débris provenant de plusieurs impacts au fil du temps qui ont plu à haute vitesse pour recouvrir la surface lunaire et maintenant remplir le cratère. “[We] voir une séquence très claire de [layers]», Explique Elena Pettinelli de l’Université Roma Tre en Italie, l’une des co-auteurs du document.

L’instrument radar du rover a pu pénétrer jusqu’à 40 mètres sous la surface de la lune, soit plus du double de la distance atteinte par son prédécesseur, la mission Chang’e-3, qui a atterri sur le côté lunaire en décembre 2013. Données de la dernière mission montre trois couches distinctes sous le rover: une en régolithe lunaire, ou sol, jusqu’à 12 mètres; un autre fait d’un mélange de roches plus petites et plus grandes jusqu’à 24 mètres; et un troisième avec des matériaux à la fois grossiers et fins s’étendant sur le reste de la profondeur de 40 mètres.

Illustration schématique de la traversée du rover Chang’e-4 à travers la surface lunaire et les trois couches distinctes de débris souterrains révélées par son radar pénétrant le sol. Crédit: «La structure souterraine peu profonde de la Lune dévoilée par le radar lunaire pénétrant Chang’E-4», par Chunlai Li et al., Dans Science Advances. Publié en ligne le 26 février 2020

Il n’est actuellement pas possible de dater définitivement les couches sous Chang’e-4 et de les affecter aux cratères voisins. Mais ils fournissent des indices sur l’histoire lunaire qui remonte à environ quatre milliards d’années. Pettinelli note que les plus petites roches dans les couches proviennent probablement de cratères plus éloignés, car elles auraient pu voyager plus loin sur la lune, tandis que les plus grosses roches suggèrent des impacts plus proches. “Si les blocs sont gros, vous êtes probablement proche de la source de l’éjecta”, dit-elle. On pense que des débris provenant d’au moins quatre ou cinq impacts se trouvent sous le rover, s’étendant sur 80 mètres ou plus jusqu’au fond du bassin.

Alors que la lune était au centre des missions américaines Apollo et Luna soviétique dans les années 1960 et 1970, elles manquaient surtout des capacités de radar de pénétration au sol des missions Chang’e-3 et Chang’e-4 – et bien sûr, aucune de ces efforts antérieurs se sont aventurés à la surface de l’autre côté. En tant que tels, les deux rovers chinois ont fourni certains de nos premiers aperçus dans la partie supérieure du sous-sol de la lune. D’autres missions, telles que le vaisseau spatial jumeau GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) de la NASA, qui a orbité autour de la lune de 2011 à 2012, ont pu observer beaucoup plus profondément sous la surface, mais seulement de manière limitée: en utilisant des données de gravité lunaire, elles ont fourni des aperçus relativement basse résolution de grandes entités à des profondeurs de centaines de kilomètres.

Le scientifique lunaire Daniel Moriarty du Goddard Space Flight Center de la NASA, qui n’était pas impliqué dans le nouveau document, dit que les résultats des chercheurs sont intéressants parce que ces résultats donnent un aperçu de l’évolution de la lune au fil du temps. “La surface de la lune est très différente de la Terre”, dit-il. “Les deux seuls véritables processus à grande échelle qui se produisent à la surface de la lune sont la cratérisation par impact et l’activité volcanique, et ils voient des preuves de ces deux choses ici. L’endroit où ils ont atterri est une grande plaine inondable volcanique. Et puis cette plaine inondable a été affectée par les impacts elle-même.

Moriarty note que la plaine d’inondation et les débris d’impact se sont probablement mélangés, ce qui pourrait suggérer que certains des plus gros objets de la taille d’un rocher qui ont été observés provenaient de matériaux volcaniques en cours de décomposition plutôt que du résultat de débris provenant d’impacts à proximité. Il se peut également que le matériau du manteau lunaire, exposé par l’impact initial qui a créé le bassin du pôle Sud-Aitken, se soit mélangé aux débris, ce que laissaient entendre les résultats précédents de la mission Chang’e-4.

Le rover continue de se déplacer sur la surface, s’arrêtant régulièrement pour prendre des mesures et utiliser ses instruments. Et ce faisant, les chercheurs espèrent voir les couches souterraines de débris changer de taille, révélant des détails plus subtils de la vaste, violente et ancienne histoire de l’impact de la lune. «Nous demandons [for the rover] aller vers [places where researchers] peut dire le [debris] change d’épaisseur », explique Pettinelli. “Ce sera important.”