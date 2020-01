Le motocycliste Paulo Gonçalves décède au Dakar

WADI AL-DAWASIR, Arabie saoudite (AP) – Le motocycliste portugais Paulo Gonçalves est décédé dimanche au Rallye Dakar, s’écrasant dans le désert de l’Arabie saoudite. J’avais 40 ans.

Gonçalves est tombé de la moto et a subi un arrêt cardiaque au milieu des 546 kilomètres (339 miles) de la septième étape de la compétition, au sud de Riyad, la capitale saoudienne. L’Australien Toby Price et l’Argentin Kevin Benavides se sont arrêtés pour aider Gonçalves et un hélicoptère médical sont arrivés sur les lieux en huit minutes, ont annoncé les organisateurs du rallye sur leur site Internet.

Le Portugais a été transporté à l’hôpital de Layla, où sa mort a été certifiée.

“Le Dakar pleure Paulo Gonçalves, l’un des champions les plus expérimentés et les plus aimés de la famille des rallyes”, ont expliqué les organisateurs.

La huitième étape de lundi a été annulée pour les motocyclistes “afin de donner aux concurrents le temps de pleurer leur ami”.

Benavides s’est tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer son regret pour la mort de Gonçalves, qu’il a appelé son ami. L’Argentin a raconté ce qui s’est passé lorsqu’il a vu un accident de moto.

«Je n’ai pas de mots pour expliquer la tristesse que j’ai. Aujourd’hui, quand je suis arrivé au point de l’accident, je me suis arrêté et je me suis tenu à côté de Toby, et les médecins travaillaient déjà, donc je ne me suis pas approché », a tweeté Benavides, à côté d’une photo sur laquelle il apparaît à côté de Gonçalves. “Je n’ai jamais réalisé que tu étais le pilote qui était au sol à environ 10 mètres de moi, je pensais que j’étais ton coéquipier parce que quand je suis parti par derrière j’ai perdu l’ordre.”

Benavides a expliqué que les autorités du rallye lui avaient demandé de continuer, donc il a fallu attendre un arrêt pour charger du carburant quand il a appris qui le motocycliste s’était écrasé.

Gonçalves a participé à son 13e rallye Dakar. En 2015, il était deuxième.

Il est le premier participant à décéder au Dakar depuis 2015, lorsque le motard polonais Michal Hernik a subi un accident en Argentine.

Benavides a été indemnisé pour les plus de six minutes où il s’est arrêté pour aider et a été déclaré vainqueur de la septième étape à Wadi Al Dawasir.

Price, le champion en titre, s’est arrêté pendant plus d’une heure et son temps a également été ajusté, ce qui lui laisse 29 minutes du leader général Ricky Brabec, des États-Unis.

Le leader de la compétition automobile Carlos Sainz a remporté sa troisième étape et a étendu son avance à 10 minutes sur le champion en titre Nasser Al-Attiyah.

Le rallye se termine vendredi.