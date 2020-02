Le moyen le plus rapide de chauffer certains matériaux peut être de les refroidir en premier

Pour chauffer une tranche de pizza, vous ne le feriez probablement pas

pensez d’abord à le refroidir au réfrigérateur. Mais une étude théorique suggère que

le refroidissement, comme première étape avant le chauffage, peut être le moyen le plus rapide de se réchauffer

certains matériaux. En fait, un tel pré-refroidissement pourrait parfois conduire à un chauffage exponentiellement plus rapide, calculent deux physiciens dans une étude acceptée dans Physical Review Letters.

Le concept est similaire à l’effet Mpemba, l’observation contre-intuitive – et controversée – que l’eau chaude

gèle parfois plus rapidement que l’eau froide (SN:

1/6/17). Les scientifiques ne s’entendent toujours pas sur la raison pour laquelle l’effet Mpemba se produit, et

il est difficile de reproduire l’effet de manière cohérente. La nouvelle étude est «un moyen de

penser à des effets comme l’effet Mpemba sous un angle différent », explique

le physicien Andrés Santos de l’Université d’Estrémadure à Badajoz, en Espagne, qui n’a pas participé à la recherche.

Ce potentiel de chauffage plus rapide

ne s’applique pas réellement aux tranches de pizza, mais à certaines

modèles de matériaux, que les scientifiques utilisent pour faire des calculs qui les aident

comprendre de vrais matériaux. Les physiciens Amit Gal et Oren Raz du Weizmann

L’Institut des sciences de Rehovot, en Israël, a étudié un système théorique appelé

le modèle d’Ising, une grille 2-D d’atomes qui ont des pôles magnétiques qui pointent

soit vers le haut ou vers le bas. En particulier, ils ont envisagé une version du modèle Ising dans

quels atomes voisins avaient tendance à pointer leurs pôles dans des directions opposées,

comportement qui est appelé antiferromagnétique. Dans ce système, le chauffage pourrait se produire

plus rapide après une phase de pré-refroidissement.

Pour que le nouvel effet se produise, il faut

être une propriété pertinente du système autre qu’une température uniforme qui

est affecté par le pré-refroidissement. Sinon, il n’y aurait pas de différence entre un

système qui avait été pré-refroidi et réchauffé, et qui ne l’avait pas été. “Le

la température ne peut pas vraiment raconter toute l’histoire », dit Gal.

Dans le cas de l’Ising antiferromagnétique

modèle, les chercheurs ont considéré la magnétisation totale produite à partir de tous les

atomes, ainsi que le nombre d’aimants pointés dans la direction opposée de leur

voisins. Le refroidissement du matériau pourrait modifier le rapport entre ces deux

propriétés d’une manière qui permettrait au chauffage de se dérouler plus rapidement.

Raz espère que les physiciens pourraient chercher

l’effet dans les matériaux réels ensuite, comme les alliages magnétiques.

«Les perspectives sont excitantes», déclare le physicien Adolfo del Campo du Centre international de physique de Donostia en Espagne. Les scientifiques ont cherché des moyens d’accélérer le chauffage dans de minuscules machines qui suivent les règles de la mécanique quantique et peuvent contourner certaines des limites des machines standard (SN: 4/1/19). Si l’effet peut être exploité dans de telles machines minuscules, dit-il, «ce serait [be] très pratique. “