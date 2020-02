Le musée d’Auschwitz demande à Amazon d’exclure les livres de “propagande nazie”

Le musée d’Auschwitz a exhorté le magnat du commerce en ligne Jeff Bezos à éliminer les livres pour enfants antisémites de l’ère nazie vendus sur sa plateforme de vente mondiale Amazon.

“La propagande nazie odieuse et virulemment antisémite est disponible à la vente non seulement sur @AmazonUK” (au Royaume-Uni), a déclaré vendredi le mémorial d’Auschwitz sur son compte Twitter officiel.

“Des livres d’auteurs tels que Julius Streicher peuvent également être trouvés sur @amazon et @AmazonDE (en Allemagne). Ces livres doivent être supprimés immédiatement @JeffBezos @Amazon”, indique le message, accompagné de captures d’écran de livres en vente dans la plateforme

Parmi eux, la pièce pour enfants antisémite “Le champignon vénéneux”, écrite par Julius Streicher, membre du parti nazi, et publiée en 1938.

Le livre peut être acheté sur Amazon en allemand, la langue d’origine (“Der Giftpilz”), mais aussi en anglais, français et espagnol, a pu confirmer l’. lors d’une recherche sur Internet.

L’année dernière, la Lituanie a demandé à Amazon d’arrêter de vendre en ligne des objets de thème soviétique, affirmant que le symbole du marteau et de la faucille offensait les victimes du totalitarisme communiste.

Au cours des 18 derniers mois, Amazon a supprimé plusieurs livres d’auteurs d’extrême droite de sa plate-forme, tels que David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan, et George Lincoln Rockwell, fondateur du US Nazi Party, selon le New York Times.

Amazon a également supprimé d’autres textes de nature antisémite, a rapporté ce journal il y a quelques jours.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1,1 million de personnes – dont environ 1 million étaient juives – ont été tuées par les nazis dans le camp d’Auschwitz-Birkenau, situé dans le sud de la Pologne, occupé, entre 1940 et 1945.