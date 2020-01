Le mystère du narco financier tué par un tueur à gages: ce qui est arrivé à son iPhone et à l’étrange ami policier qui est venu le premier au corps

La police de Buenos Aires est arrivée sur sa moto, a été le premier, Il s’est présenté au pied du corps de Diego Xavier Guastini comme un ami de sa famille, cela a été reçu par les autorités autour de l’affaire, explique un enquêteur. Le policier avait un peu plus de 40 ans, grade de lieutenant, d’une zone dédiée à enquêter sur le trafic de drogue dans le conurbano, mais il avait également fait l’objet d’une enquête aux Affaires intérieures lui-même pour de prétendues irrégularités dans les procédures. Ils n’avaient pas enquêté sur leurs actifs, bien qu’ils aient une entreprise à leur nom avec un partenaire, dédiée au secteur automobile. Le flic était là, à côté de l’Audi A4 de Guastini, avec la marque de trois balles tirées par un tueur à gages Ils ont franchi la porte et l’ont tué à un pâté de maisons de la municipalité de Quilmes.

Tout a commencé étrangement dans une mort particulière depuis le début, mais il était logique que ce soit: Diego Xavier Guastini, comptable et financier, cuevero, collaborateur de narco, a vécu une vie tout à fait particulière. Et il l’a vécu des deux côtés de la loi, ou juste au milieu.

Au cours des deux dernières années de sa vie, Guastini était devenu un contributeur repentant de Justice. Il a fourni ses informations à une agence de recherche particulière, avec fluidité, à laquelle il est arrivé avec sa veste gonflable Moncler qui pourrait valoir 50 mille pesos, ses cheveux courts bien coupés et ses chemises Tommy parfaitement repassées.

Il laissa les clés de son Audi sur le bureau et parla. “Je ne touche que l’argent”, a-t-il dit, comme s’il ne touchait pas à la drogue, l’exonérait en quelque sorte.

L’argent a joué, certainement.

J’avais ongle grotte sur Florida Street au 500, qui a attiré des clients sombres de toutes sortes. Guastini leur a fourni un service très particulier, un mélange de coursier et effacement banque d’argent noir: J’avais formé une entreprise quelque peu inhabituelle de Transport mondial d’argent caché dans des valises. Il a utilisé des retraités de la zone sud, pasteurs évangéliques, boulangers, commerçants, gens qu’un douanier regarde dans un aéroport sans soupçonner, presque comme La mule, le personnage de Clint Eastwood Dans l’un de ses derniers films, un vétéran de la guerre de Corée sans même un ticket de circulation dans son dossier qui transportait et amenait de la cocaïne dans sa camionnette à travers la frontière mexicaine.

Guastini, avec un homme emprisonné aujourd’hui pour narco parmi ses compagnons, Il a résolu ce besoin de grands criminels: matérialiser de l’argent, le prendre ou l’apporter de n’importe où dans le monde. Les mules de Guastini pourraient déplacer plus de 250 mille dollars en un seul voyage. Ils allaient et venaient: les destinations comprenaient des points de départ et d’arrivée tels que le Mexique, Rome, les capitales d’Amérique centrale.

Les douanes finalement Il a réalisé le stratagème du mulet et l’a dénoncé en 2014 dans la juridiction pénale économique. Il a signé un procès abrégé avec son complice incarcéré au Tribunal pénal pénal oral n ° 1. La peine a été prononcée le 20 septembre dernier: trois ans de prison avec sursis pour six événements impliquant plus de trois millions de dollars.

“J’ai emmené la ficelle dans la moitié du monde”, dit un haut fonctionnaire de justice qui n’est pas habitué aux exagérations. Ainsi, Guastini a travaillé, par exemple, pour un revendeur de cocaïne très lourdIl ne l’a pas fait avec ceux qui font leur fortune avec des adolescents soldats asservis dans les villages et les colonies; Il préférait les internationaux les plus sophistiqués et de haut vol. Il aimait les sujets difficiles: un client, raconte un homme qui connaissait sa vie, il a demandé de changer quatre millions d’euros en dollars d’un jour pour un autre de régler une dette. Guastini a accepté le sujet, prétendument changé, une histoire racontée par des hommes des cavernes et des personnages du monde souterrain. Il avait les contacts pour le faire.

De la justice, ils lui ont donné la garde des hommes préfectoraux Après avoir parlé. Guastini a demandé à être affecté à sa femme: avoir des policiers autour de lui avec des téléphones portables civils était mauvais pour son entreprise, c’était trop évident sa nouvelle fonction de collaborateur des juges. Ensuite, le financier a dit qu’il n’avait plus besoin de cette garde. Il y a ceux qui croient qu’il avait un garde du corps personnel, d’autres le nient, d’autres disent qu’il a demandé la garde de sa femme et qu’il a acheté une arme à feu, un Glock de calibre 40, Moderne, agile, solide mais simple à utiliser, idéal pour l’autodéfense, disent les experts en armes. Il l’avait sur lui lorsque le tueur à gages l’a tué avec trois coups de feu.

Guasti n’a jamais réussi à appuyer sur la détente. Ironiquement, le Glock a été enregistré en son nom comme utilisateur légitime.

Qui a tué Guastini? Mieux encore: qui l’a tué? Trois mois plus tard, le nom du tueur à gages n’est pas connu, ni le nom du cerveau. La cause est tombée à l’UFI Nº3 de Quilmes par le procureur Martín Conde, avec la collaboration de la police de Buenos Aires et de la division des homicides de la police fédérale. Le tueur à gages a un visage: il est resté dépeint par des caméras de sécurité, tué au visage puis s’est enfui dans une villa de la région. On ne sait pas non plus pourquoi il a été tué. Au total, comme vous pouvez le constater Infobae de diverses sources, Guastini a collaboré en tant que repentant dans au moins cinq cas. Cependant, au milieu, il n’a jamais cessé de faire ses affaires: il était allé dans sa grotte la veille de sa mort. Quelqu’un dit du fond de la cause: «Il a peut-être été tué par quelqu’un qui a trahi, comme quelqu’un qui lui devait. Peut-être qu’il est allé avec la ficelle de beaucoup. Tous les fronts sont ouverts. Tout le monde. “

Pour l’instant, il assure une source clé, Il n’y a aucune hypothèse confirmée.

Guastini avait non seulement sa grotte sur Florida Street, J’en ai également eu un autre sur la rue Tucumán qui a été perquisitionné par le fédéral. Vos employés n’ont pas dit grand-chose. Sa femme, qui vivait à quelques pâtés de maisons de l’endroit où il a été tué, a fait une brève déclaration, simplement un protocole. Il était en possession de deux iPhone à l’Audi à sa mort, prétendument chargés de logiciels qui auraient détruit les messages. Le procureur comte ne connaît toujours pas son contenu. Ils n’étaient pas ouverts jusqu’à présent. Les difficultés d’ouverture d’un téléphone Apple sont historiques. Ces derniers jours, il s’est avéré que la police fédérale avait la technologie pour le faire, et qu’il l’a appliquée pour déverrouiller les téléphones portables des dix brutes arrêtées pour le crime de Fernando Báez Sosa. Cependant, cette possibilité n’a pas été communiquée au procureur, selon des sources proches de la cause.

Le coup pour tuer Guastini a été professionnel. Il était complètement étudié: ils suivaient le même chemin qu’il empruntait tous les jours, le financier se dirigeait vers l’un de ses bureaux à Capital lorsqu’il a été tué. Une Toyota Hilux a bloqué son chemin pour être tué. Grâce à une collation de caméras, son brevet a pu être détecté: il a été volé, avec la plainte déposée en septembre dernier à Morón, un mois avant le crime. Il appartenait précisément à un Hilux de couleur différente. Le camion, quant à lui, aurait été immatriculé à Neuquén, récemment vendu, avec le nom de son propriétaire d’origine toujours inscrit.

Aucune trace, n’importe où, comment font les professionnels, juste le visage d’un tireur qui est parti.