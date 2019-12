Le mystère entourant l'avion qui s'est écrasé à Caracas et pourquoi personne ne peut parler de ses occupants

L'accident d'avion où neuf personnes sont mortes jeudi dernier dans la ville vénézuélienne de Charallave a généré toutes sortes de versions sur les réseaux sociaux et dans les médias qui ont rapporté la nouveauté. Un journaliste inculpé d'incitation à la haine après avoir diffusé certains détails de l'incident, en particulier les passagers, dont trois étaient liés au couple présidentiel. Cette action en justice a imposé un bâillon dans les médias locaux où il est de moins en moins fait référence à l'affaire.

Dans l'avion accidenté, il y aurait une cargaison d'or d'origine illicite, obtenu dans la zone appelée «l'arc minier», située dans l'État méridional de Bolivar, comme le rapporte le député d'opposition en exil Américo De Grazia. Cette version n'a pas été confirmée ou réfutée par les autorités policières et judiciaires du Venezuela.

On ne parle pas non plus de la participation des entrepreneurs décédés: Mariano Díaz, Humberto Vivanco et Alejandro Suegart en affaires avec le gouvernement bolivarien. Encore moins que ces chiffres figuraient des personnalités officielles telles que Raúl Gorrín, propriétaire de la chaîne de télévision Globovisión et première dame du Venezuela, l'avocate Cilia Flores.

"La pression sur les médias imprimés audiovisuels et numériques est énorme, personne ne peut donner une autre version que la version officielle, celle diffusée par le procureur général nommé par le constituant Tarek William Saab: Ce fut un accident malheureux. Personne ne peut signaler qu'il existe des entreprises détenant de l'or et des dollars ou que des hommes d'affaires ont fait l'objet d'une enquête pour échange illégal, importation de nourriture avec supplément ou pour avoir fait partie de groupes de pouvoir dans le secteur politique et judiciaire. C'est un tabou et celui qui fait quelque chose va en prison. L'autocensure est actuellement barbare. »

Cela a été révélé par une source syndicale Infobae, témoin d'au moins deux appels d'agents publics aux rédacteurs en chef des médias, au cours du week-end. "La prudence et la responsabilité ont été demandées à ceux qui souhaitent diffuser des informations sur l'événement", a ajouté l'informateur.

Il a cité le cas du vice-président de l'information du journal El Universal, Elides Rojas. Le journaliste a émis des opinions personnelles sur son compte Twitter à propos du défunt. Et dans les médias précités, très proches du gouvernement Maduro, une note sur l'accident a été diffusée.

– Elides J Rojas L (@ejrl) 20 décembre 2019 | (*) «Branché» dans le jargon politique vénézuélien implique une relation directe avec les entreprises illégales du gouvernement bolivarien.

Samedi, Rojas a témoigné toute la journée au siège de la Direction générale du contre-espionnage militaire -Dccim. Il a quitté l'interrogatoire avant minuit avec deux nouveautés: il a été jugé pour incitation à la haine et ne peut pas quitter le pays pendant le processus judiciaire.

«Une bonne partie de la famille Elides Rojas ne vit pas au Venezuela, donc ce problème est un coup terrible. Ce cas montre que la puissance frappe fort là où elle fait le plus mal», L'informateur est intervenu.

Infobae Il a obtenu exclusivement ce qu'Elides Rojas a dit à son équipe samedi, après un long interrogatoire.

"Cordialement. Je suis parti libre hier soir soumis à un procès pour crime d'incitation à la haine et avec une mesure de précaution pour interdire de quitter le pays. Motif de base: la note publiée jeudi soir pour passer en revue les avions naufragés dans lesquels nous avons mentionné Gorrín, Maduro, Cilia, Cabello … etc. La note n'était pas signée, par conséquent, la responsabilité incombe à la table (écrite par Rojas). Nous l'avions déjà expliqué.

Donc, deux choses s'imposent:

1. Signez les notes ou au moins placez les initiales, à l'exception des newsletters.

2. Ne portez pas d'accusations contre des personnes de pouvoir et moins si elles n'ont pas de source ou de jugement, car au tribunal elles sont attribuées au journaliste, aux chefs ou au journal. »

Le journaliste n'était pas disponible pour prolonger sa déclaration. Infobae Il savait que le téléphone portable de Rojas avait été saisi.

Hier lundi, la famille du modèle Ana Fois a rejeté le fait que le mannequin décédé à ses 27 dernières années était amical ou lié au pouvoir politique ou économique vénézuélien.

La porte-parole des Fois était Angie, sœur de la femme d'affaires décédée dans l'accident de jeudi, avec sa mère Daisy Colina et son amie et collègue Marielbys Contreras.

Angie Fois a déclaré à El Nacional.com que «Ils sont partis seuls de Caracas à Canaima (État de Bolivar). Là, ils ont séjourné au Wakü Lodge. Ils sont entrés à partir du mercredi 18 décembre avec un départ le vendredi 20. En raison de changements de plans que je ne connais pas, ils sont revenus le jeudi 19 décembre ».

Selon la version d'Angie, "la raison du voyage était de célébrer l'anniversaire de ma sœur Ana María à Canaima".

Il a expliqué que «ma mère, Marielbys et ma sœur étaient seules. Ils n'ont pas visité la zone minière, ils sont seulement arrivés à Ciudad Bolívar pour chercher les autres passagers"

Il a insisté pour affirmer que «nous n'avons absolument rien à voir avec le gouvernement. Ma sœur a travaillé dur, tout à fait, c'était difficile pour elle d'avoir tout ce qu'elle avait. La société est très sale lorsqu'elle ne met pas la main dans le cœur sans penser à la douleur que nous ressentons comme une famille.

Enfin, il a révélé qu'Ana Fois avait un magasin de cosmétiques à Los Palos Grandes, un quartier aisé situé dans l'est de Caracas.

Des associations de journalistes ont rejeté l'attaque judiciaire contre Elides Rojas et les pressions qui ont été exercées sur les éditeurs pour que le cas de l'avion blessé à Charallave cesse de retentir dans les médias.