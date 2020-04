Le New Deal vert est plus pertinent que jamais

Les États-Unis sont confrontés à quatre crises interconnectées: la pandémie de COVID-19, une récession économique imminente, des inégalités extrêmes et une urgence climatique.

Le Congrès sera obligé d’adopter plusieurs projets de loi de relance pour conjurer ces crises convergentes. Mais les politiciens, les décideurs et les gens ordinaires sont confrontés à un défi unique. Quel type de stimulus protégera le mieux le bien-être des populations et la future reprise économique? Et d’où proviendra l’argent de relance?

Ce débat n’est pas nouveau. Au cours des 10 premiers débats présidentiels démocrates, les modérateurs ont demandé aux candidats la question «comment allez-vous payer» 21 fois au total. Cette question s’adressait principalement aux candidats qui proposaient de grandes politiques publiques visant à restructurer radicalement l’économie.

L’une de ces politiques était le Green New Deal. Dans notre article récemment publié «Le Green New Deal aux États-Unis: qu’est-ce que c’est et comment le payer», nous avons cherché à savoir si le plan de 16,3 billions de dollars du sénateur Bernie Sanders aurait une chance de se battre, s’il était mis en œuvre, de faire du carbone américain -neutre tout en maintenant une économie forte.

Nous avons examiné ces questions dans une perspective purement pragmatique. Nous avons mis de côté les questions des droits et des torts causés par des problèmes brûlants comme la réduction des inégalités, un salaire décent, les droits des autochtones et l’équité entre les sexes. Cela a réduit nos enquêtes à deux questions centrales: comment payer le Green New Deal sans nuire à l’économie; et comment serait-il politiquement possible de maintenir une approche aussi radicale au cours des 15 années de sa mise en œuvre?

Alors que l’ancien vice-président Joe Biden est désormais le candidat démocrate présomptif, les débats sous-jacents sur les éléments clés du Green New Deal demeurent. Le Green New Deal de Sanders mérite d’être évalué, car il a élaboré la résolution Green New Deal du représentant Alexandria Ocasio-Cortez et du sénateur Ed Markey dans le plan le plus ambitieux, à part entière et détaillé sur le plan financier. De plus, le Green New Deal ne sera pas seulement un seul texte législatif, mais plutôt une feuille de route pour un large éventail de politiques, de programmes et de lois qui seront présentés par divers représentants et sénateurs américains au cours des mois et des années à venir. Par conséquent, il représente un excellent point de départ pour l’analyse.

Alors, qu’a trouvé notre étude?

Premièrement, l’économie. Le New Deal vert de Sanders était budgété à 16,3 billions de dollars sur 15 ans, soit un peu moins de 1,1 billion de dollars par an. Cela équivaut à environ 5,4% du PIB par an, soit 27% des dépenses fédérales totales en 2018, et supérieur au budget total de la sécurité sociale (hors soins de santé) d’un peu moins de 1 billion de dollars.

Pour clarifier, les 16,3 billions de dollars n’auraient pas tous été des dépenses supplémentaires. Sanders a soutenu qu’une grande partie serait compensée par la suppression des subventions aux combustibles fossiles, la réduction des dépenses militaires pour la protection des transports pétroliers, la vente d’énergie par les nouveaux services publics et une économie sur les prestations sociales grâce aux 20 millions de nouveaux emplois à créer.

Mais l’économie américaine pourrait-elle supporter, disons, des dépenses supplémentaires d’environ 1 billion de dollars par an pour se décarboniser?

Une erreur que de nombreux commentateurs font est de demander, souvent désespérément, “D’où proviendra l’argent?” En fait, depuis que le président Nixon a enlevé aux États-Unis le dernier vestige de l’étalon-or en 1971, les dollars américains ont été une monnaie «fiduciaire» – de l’argent créé à partir de rien. Les États-Unis créent régulièrement de l’argent à partir de rien lorsqu’ils paient leurs cotisations, et ils le dissolvent à nouveau lorsqu’ils collectent vos impôts. Et c’est de là que le stimulus COVID-19 actuel a obtenu l’argent – la Réserve fédérale a été chargée par le Congrès de frapper les «dollars numériques».

Comme d’autres pays monétairement souverains comme la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et l’Australie, les États-Unis peuvent créer autant d’argent qu’ils le souhaitent et ne peuvent jamais s’épuiser.

La vraie question, comme le reconnaissent des économistes sensés comme Randall Wray, Stephanie Kelton et Thomas Palley, est: “Ces dépenses seront-elles inflationnistes?” Si un Green New Deal nécessite d’injecter chaque année 5 à 6% du PIB dans l’économie, ne serait-ce pas plus d’argent à courir après le même stock de biens et de services, faisant ainsi grimper les prix?

Le Green New Deal de Sanders avait deux moyens intégrés pour éviter ce résultat. L’une consistait à mettre plus de biens et de services dans l’économie – des choses comme des panneaux solaires, des éoliennes et tout ce que ses employés garantissaient par l’emploi – de sorte qu’il y aurait plus de biens et de services pour cet argent supplémentaire à poursuivre.

La seconde consiste à retirer de l’argent de l’économie en augmentant les impôts et en vendant des obligations vertes. Cela a déjà été essayé et cela a fonctionné. C’était la solution de John Maynard Keynes pour financer les efforts américains et britanniques de la Seconde Guerre mondiale. En 1943-1945, les dépenses fédérales américaines ont atteint 45% du PIB, mais l’inflation n’a été que de 5% en moyenne, car l’argent a été récupéré par le biais d’obligations de guerre et d’un taux d’imposition marginal élevé.

Les dépenses fédérales représentaient 20% du PIB en 2018 et le Sanders Green New Deal l’augmenterait à 25,7%. Nous calculons que les taux d’imposition marginaux sur les revenus élevés devraient être augmentés pour compenser cela, mais probablement pas aussi élevés que les niveaux tolérés par les Américains dans les années 1950 et 1960.

C’est là qu’intervient le deuxième outil pragmatique: garder les gens à bord. Le Green New Deal évite l’erreur du président français Macron de réduire les taxes sur les riches tout en augmentant la taxe sur l’essence, ce qui pénalise les travailleurs à bas salaires et les envoie dans la rue en signe de protestation. Au lieu de cela, il récompense très habilement les bas salaires et les marginalisés en tandem avec sa transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Il intègre les solutions climatiques dans un programme anti-inégalité. Cela comprend la création d’emplois syndicaux bien rémunérés pour les travailleurs licenciés des industries des combustibles fossiles, l’isolation des maisons, l’octroi de congés familiaux et médicaux adéquats et le travail des femmes dans de nouvelles industries vertes. Le chômage induit par COVID-19 augmentant au rythme le plus rapide depuis au moins le krach de 2008, ces politiques sont désormais plus urgentes que jamais.

L’augmentation des taux d’imposition marginaux sur les revenus les plus élevés aura un effet pragmatique supplémentaire. Des revenus élevés sont associés à des empreintes carbone extrêmement élevées, et des recherches récentes montrent que les émissions de carbone diminuent à mesure que les inégalités diminuent. Les super-riches utilisent souvent leur richesse excédentaire pour entraver les restrictions législatives et réglementaires sur les normes d’émissions et la politique climatique. Affaiblir cette mainmise est un moyen intelligent de maintenir en vie un avenir énergétique propre.

Une société plus égalitaire sur le plan économique apporterait donc un soutien à la fois pratique et politique à la mise en œuvre année par année d’un Green New Deal, et les récents sondages montrent un soutien significatif à un impôt sur la fortune et à un régime fiscal progressif, par-delà les partis.

Un Green New Deal offre un cadre opportun pour les futures mesures de relance budgétaire. Nos recherches suggèrent qu’il existe un espace fiscal. Ce qu’il faut maintenant, c’est la volonté politique.