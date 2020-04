Le Nigeria va faciliter le verrouillage de millions de personnes dans les villes clés

Abuja (.) – Le Nigeria commencera à assouplir le verrouillage du coronavirus couvrant sa plus grande ville, Lagos et la capitale Abuja, à partir du 4 mai, a annoncé lundi le président Muhammadu Buhari.

“J’ai approuvé un assouplissement progressif et progressif des mesures de verrouillage”, a déclaré Buhari lors d’une émission télévisée.

Il a dévoilé de nouvelles mesures, notamment un couvre-feu nocturne à l’échelle nationale, le port obligatoire de masques faciaux et une interdiction des voyages “non essentiels” entre différentes régions.

Il a également annoncé un verrouillage immédiat de deux semaines dans la plus grande ville du nord du Nigeria, Kano, après que des responsables ont déclaré qu’ils sondaient une série de “morts mystérieuses”.

Plus de 25 millions d’habitants à Abuja, Lagos et dans l’État voisin d’Ogun sont sous le coup de la loi fédérale depuis le 30 mars et d’autres États ont introduit leurs propres restrictions.

Le gouvernement est confronté à un difficile équilibre qui tente de freiner la propagation du virus et d’endiguer le désespoir d’un grand nombre de personnes vivant au jour le jour dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

“Ces blocages ont également eu un coût économique très élevé”, a déclaré Buhari dans son discours.

“Beaucoup de nos concitoyens ont perdu leurs moyens de subsistance. De nombreuses entreprises ont fermé.”

Il a déclaré que les nouvelles mesures étaient “des politiques applicables qui garantiront que notre économie continue de fonctionner tout en maintenant notre réponse agressive à la pandémie de COVID-19”.

Le Nigeria, avec une population de 200 millions d’habitants, a signalé 1 273 infections confirmées, dont 40 décès.

Mais les tests ont été limités et le chef de l’agence de lutte contre la maladie a lancé un appel pour des kits.

Buhari a déclaré que les autorités cherchaient à augmenter le taux de tests en accréditant des laboratoires privés.

Il a annoncé que le gouvernement fédéral déploierait “toutes les ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires” pour aider l’État de Kano à contrôler la pandémie.

Le gouverneur de l’Etat a déclaré lundi que les autorités enquêtaient sur un pic de “morts mystérieuses”, mais a insisté sur le fait que les premières indications suggéraient qu’elles n’étaient pas liées au coronavirus.