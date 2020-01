Le nombre de morts atteint sept par l’effondrement d’un bâtiment au Cambodge

NOM PEN, Cambodge (AP) – Des équipes de recherche et de sauvetage au Cambodge ont trouvé samedi deux autres corps dans les décombres d’un immeuble effondré, portant à sept le nombre de morts dans la catastrophe, ont annoncé les autorités samedi.

Apparemment, le bâtiment de sept étages dans la province côtière de Kep s’est effondré vendredi lorsque le béton s’est infiltré à son niveau supérieur, a déclaré Nguon Samet, chef adjoint de la police provinciale. Les autorités de Kep ont annoncé qu’une commission avait été formée pour enquêter sur la cause.

Samedi matin, 18 personnes avaient été secourues et les personnes présentes ont vu dans l’après-midi comment deux autres survivants ont été retrouvés et emmenés dans des ambulances plus de 20 heures après l’effondrement.

En plus des sept morts, 20 ont été blessés par l’incident, ont déclaré des responsables de la province dans un communiqué.

Le site de la police nationale a rapporté qu’un couple cambodgien qui était propriétaire du bâtiment et avait engagé les constructeurs avait été arrêté par la police samedi pour interrogatoire.

Le Premier ministre Hun Sen s’est rendu vendredi dans la province côtière pour “diriger l’équipe de secours”, selon sa page Facebook. Il a également visité l’hôpital provincial où les blessés ont été soignés. Il a été signalé que l’état de plusieurs des survivants hospitalisés était critique.

Le chef adjoint de la police, Nguon Samet, a rapporté samedi matin que des personnes étaient soupçonnées d’être coincées sous les décombres, mais il ne savait pas exactement combien. Les membres de la famille de certains des disparus se sont réunis à l’extérieur pour prier, a-t-il ajouté.