Le nombre de morts s’élève à 170 en raison d’un nouveau coronavirus en Chine

Mise à jour avec des cas au Japon. Changer l'origine /// Pékin, 30 janvier 2020 (.) – Voici la liste des pays qui ont annoncé des cas de contagion du nouveau coronavirus, de la même famille que le SRAS, depuis son apparition en décembre à Wuhan, dans le centre de la Chine – CHINE Le bilan des morts est déjà de 170, avec quelque 7 700 cas confirmés dans tout le pays, selon le bilan officiel du 30 janvier. Presque toutes les victimes se trouvent dans la province du Hubei (centre). Centre de paris populaire parmi les touristes du continent, a confirmé sept cas jusqu'à mardi. A Hong Kong, on sait que dix personnes souffrent de la maladie, et il est connu que plusieurs d'entre eux étaient à Wuhan. Un cas est signalé dans la région du Tibet – RÉGION ASIE-PACIFIQUE – Japon Les autorités ont confirmé 11 cas, dont les deux premiers dans le pays de transmission d'homme à homme: un homme de 60 ans qui n'avait pas visité Wuhan, mais a récemment transporté des touristes de la région dans son bus et une femme qui travaillait comme guide. Le 30 janvier, le ministère de la Santé a signalé que trois des 206 personnes évacuées de la ville chinoise de Wuhan étaient contaminées par le nouveau coronavirus. – Malaisie Sept cas confirmés. Ils sont hospitalisés et leur pronostic est stable.- Singapour Dix cas confirmés. Tous sont arrivés de Wuhan.- Corée du Sud Quatre cas confirmés.- Taïwan Taïwan a confirmé huit cas à ce jour, y compris ceux de deux femmes chinoises, dans la soixantaine, qui sont arrivées dans le pays dans le cadre d'un voyage organisé le 22 janvier.- Thaïlande a annoncé mardi 14 infections confirmées, le taux le plus élevé hors de Chine. Les responsables de la santé ont déclaré que sur les six nouveaux cas – tous des passagers chinois de Wuhan – cinq d'entre eux appartenaient à la même famille, âgés de 6 à 70 ans. – Vietnam Deux cas confirmés. Ce sont deux Chinois, un homme arrivé le 13 janvier de Wuhan et son fils, un résident de la ville de Ho Chi Minh, dans le sud du Vietnam.- Népal Le Népal a confirmé qu'un homme de 32 ans, arrivé de Wuhan J'avais la maladie. Le patient, qui était initialement en quarantaine, s'est rétabli et a été renvoyé.- Cambodge Le ministère cambodgien de la Santé a signalé lundi le premier cas.- Sri Lanka Le premier cas sur l'île a été confirmé le 27 janvier: un touriste chinois de 43 ans arrivés de la province du Hubei – Australie Sept cas confirmés. – AMERIQUE – Etats-Unis Cinq cas confirmés. Toutes les personnes touchées "ont voyagé directement de Wuhan", selon les autorités. – Canada Le Canada a confirmé lundi son premier cas de virus, un homme qui s'est rendu à Wuhan, et a signalé un deuxième cas – sa femme – qui avait fait le voyage avec lui. EUROPE- France La France compte cinq cas confirmés, un à Bordeaux et quatre à Paris. – Allemagne Quatre cas. Tous en Bavière et employés de la même entreprise.- Finlande Premier cas confirmé mercredi, un touriste chinois de Wuhan. – MOYEN-ORIENT – Emirats Arabes Unis Quatre cas confirmés mercredi, tous les membres d'une famille chinoise de Wuhan.