le nombre de morts s’élève à 18 après le tremblement de terre

Tremblement de terre en Turquie. Un tremblement de terre d’une magnitude préliminaire de 6,7 a secoué l’est de la Turquie vendredi, tuant au moins 18 personnes, blessant plus de 500 et l’effondrement de certains bâtiments, dans lesquels une trentaine de personnes ont été piégées, ont indiqué les autorités.

Des équipes de secours des provinces voisines ont été envoyées dans les zones touchées et le ministre de la Défense Hulusi Akar a déclaré que les troupes étaient prêtes à aider.

Lors de prises de vue télévisées, il a été possible de voir des sauveteurs retirer une personne blessée des décombres d’un immeuble effondré dans la province orientale d’Elazig. Une trentaine de personnes seraient coincées dans des structures qui s’y sont effondrées, a déclaré Suleyman Soylu, ministre de l’Intérieur.

Le ministre de la Santé Fahrettin Koca, qui s’est rendu dans la zone affectée avec Soylu, a déclaré que 13 personnes sont décédées à Elazig, dont deux victimes de crises cardiaques et cinq autres à Malatya. Au total, 553 personnes sont blessées, dont 11 dans un état grave.

AP

Elazig est située à environ 750 kilomètres (465 miles) à l’est d’Ankara, la capitale.

Une trentaine de bâtiments se sont effondrés dans les deux provinces, a déclaré Murat Kurum, ministre de l’Environnement.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré sur Twitter que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour “garantir que le tremblement de terre survenu à Elazig et ressenti dans de nombreuses provinces soit surmonté avec le moins de pertes”.

Le séisme s’est produit vendredi à 20h55 (17h55 GMT) près de la ville de Sivrice, dans la province d’Elazig, a indiqué la présidence de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD). Le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8, selon l’AFAD, et a été suivi de plusieurs répliques, les plus fortes d’entre elles de magnitude 5,4 et 5,1.

Le centre de sismologie de Kandilli à Istanbul a déclaré que le séisme avait une magnitude de 6,5, tandis que le US Geological Survey a déclaré qu’il était de 6,7 et ressenti en Syrie, au Liban, en Géorgie et en Arménie en plus de la Turquie.

Rapport préliminaire

Un tremblement de terre de magnitude 6,7 a été enregistré près de Doganyol, en Turquie, et a été perçu dans plusieurs pays voisins tels que la Syrie, le Liban et l’Irak, selon le United States Geological Survey (USGS).

L’USGS a signalé que le mouvement avait une profondeur de 10 kilomètres.

Des rapports ont commencé à émerger des portails “Daily Mail” et “CNN”, confirmant la mort d’au moins quatre personnes en raison de la catastrophe naturelle qui a déclenché des alarmes dans le monde et est déjà une tendance dans les réseaux.

Le portail «Daily Mail» a recueilli les impressions de certains villageois qui ont perçu le mouvement tellurique.

«C’était très effrayant, les meubles sont tombés sur nous. Nous avons couru », a expliqué un homme de 47 ans.