Le nombre de touristes reçus par l’Espagne jusqu’en février diminue de 0,2% | Économie

Au cours des deux premiers mois de l’année, l’Espagne a accueilli près de 8,6 millions de touristes étrangers avant le déclenchement de la crise en raison de la propagation du coronavirus, soit une baisse de 0,2% par rapport à la même période en 2019.

Cependant, rien qu’en février, 4,4 millions de touristes internationaux sont arrivés en Espagne, 1% de plus qu’au même mois de 2019 et 7,3% de plus qu’en janvier, selon l’enquête sur les mouvements touristiques aux frontières (Frontur) publié ce jeudi par le National Statistics Institute.