Le nouveau coronavirus amène les scientifiques à concevoir des vaccins plus rapidement

Alors qu’une maladie mystérieuse commençait à se propager

fin décembre en Chine, des chercheurs d’Inovio Pharmaceuticals

regarder de près ce qui se passait, avant même que quiconque sache que la cause était

coronavirus.

L’entreprise, basée à San Diego, n’est pas

étranger aux virus. Après que le MERS, provoqué par un autre coronavirus, soit apparu

en 2012, Inovio a été l’un des premiers à développer un vaccin encore expérimental

pour la maladie. Dans la nouvelle épidémie, dès que les chercheurs chinois

publié la composition génétique du virus, surnommé SARS-CoV-2, le logiciel

les scientifiques sont entrés en action.

“Nous espérions tous qu’il y aurait

suffisamment de chevauchement que notre vaccin MERS développé précédemment serait utile pour

dans ce cas », explique Kate Broderick, vice-présidente principale d’Inovio pour la recherche

et le développement. Comme le MERS et le SRAS, le nouveau virus est un coronavirus qui utilise

L’ARN comme matériel génétique.

Mais une analyse approfondie a révélé que le

deux coronavirus sont trop différents pour un vaccin contre le MERS, également appelé

Syndrome respiratoire du Moyen-Orient, pour éliminer le nouveau virus. Alors le

Les chercheurs de la société ont entrepris de concevoir un nouveau vaccin.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Cette conception repose sur une relativement nouvelle

approche de la création de vaccins, une approche que les chercheurs ont utilisée pour développer le MERS

vaccin. Les vaccins traditionnels sont composés de formes de

virus ou parties de virus, y compris les protéines purifiées. Lorsqu’il est injecté dans un

personne, le système immunitaire reconnaît le virus comme un envahisseur et produit

des anticorps pour conjurer les futures invasions. Mais en développant suffisamment de virus débilités

ou purifier suffisamment de protéines pour faire des doses de vaccin pour des millions de personnes peuvent prendre

mois ou même des années.

Inovio et d’autres sociétés ont donc

développé des moyens de fabriquer des vaccins beaucoup plus rapidement. Pour leur vaccin contre le SRAS-CoV-2,

Les scientifiques d’Inovio convertissent l’ARN du virus en ADN et sélectionnent des

virus que les simulations informatiques ont suggéré produira le système immunitaire dans

faire des anticorps. Ces morceaux d’ADN sélectionnés sont ensuite insérés dans des bactéries,

qui produisent de grandes quantités de fragments de protéines à utiliser dans le vaccin. Cette

approche raccourcit considérablement le temps nécessaire pour fabriquer un vaccin. UNE

le développement d’un vaccin traditionnel prend de deux à trois ans. Pour le produit Inovio,

il a fallu trois heures pour concevoir et environ un mois pour fabriquer, dit Broderick.

Inovio a commencé à tester le vaccin dans

animaux début février et espère commencer des tests de sécurité chez les humains

au début de l’été.

Malgré cela, le vaccin d’Inovio est

moins d’un an loin d’être largement utilisé. Comme le nombre de cas du roman

maladie à coronavirus, ou COVID-19, continue d’augmenter, plusieurs autres groupes sont également

course pour développer des vaccins et des thérapies qui adoptent des approches non traditionnelles

pour combattre le virus.

De nouveaux vaccins pour un nouveau coronavirus

Des chercheurs de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, en collaboration avec la société de biotechnologie Moderna de Cambridge, dans le Massachusetts, développent un vaccin ARN messager, ou ARNm, qui stimulera le corps à produire des composants vaccinaux. Les ARN messagers sont des copies des instructions de fabrication de protéines codées dans l’ADN des gènes. La machinerie cellulaire lit les instructions de l’ARNm pour construire des protéines.

Les scientifiques ont sélectionné des portions de SARS-CoV-2

qui peut déclencher une réaction immunitaire vigoureuse contre le virus, dit Kizzmekia

Corbett, immunologiste viral au Centre de recherche sur les vaccins du NIAID à

Bethesda, Md. Le vaccin ARNm dira aux cellules humaines quelles protéines virales

faire, dit-elle.

“Nous donnons littéralement aux cellules un

code génétique de notre conception de vaccin, livré sous forme d’ARN qui dira aux cellules: «Hé,

fabriquer cette protéine », explique Corbett, qui est le responsable scientifique de la

effort pour développer le vaccin.

Ces protéines – Corbett ne dirait pas

quelles protéines virales – inciteront ensuite le système immunitaire à fabriquer des anticorps contre

protéger contre le virus. Puisque le corps fait toute la production de protéines

travailler avec le vaccin ARNm, les chercheurs peuvent sauter le temps et coûteux

étape de fabrication des protéines vaccinales.

Cette stratégie pourrait être utilisée pour concevoir

des vaccins contre les futurs coronavirus ou d’autres maladies infectieuses émergentes,

Dit Corbett. “Ce que nous pensons avoir développé est une stratégie universelle,

capable de déployer rapidement un vaccin si un autre nouveau coronavirus apparaît, »

Dit Corbett. D’autres vaccins ARNm contre le MERS et d’autres maladies sont encore en

la phase de test.

Corbett ne précisera pas de calendrier pour le vaccin à ARNm de son équipe, mais Anthony Fauci, directeur du NIAID, a déclaré que le vaccin à ARNm pourrait être prêt pour les premiers tests de sécurité dans quelques mois. Mais les chercheurs doivent encore trouver une entreprise pharmaceutique pour fabriquer les grandes quantités de doses d’ARNm qui seraient nécessaires pour une utilisation par le grand public, a déclaré Fauci le 11 février à Washington, DC, lors d’une discussion sur le nouveau coronavirus à l’Institut Aspen, une organisation à but non lucratif.

L’expérience d’Inovio avec son MERS

le vaccin est un exemple de combien de temps il faut généralement pour s’assurer qu’un

le vaccin est sûr et efficace. Inovio a effectué les premiers tests de sécurité du

Vaccin MERS en phase

I essai clinique de février 2016 à mai

2017. Il n’y avait pas

effets secondaires graves parmi les 75 participants adultes en bonne santé,

chercheurs ont rapporté en 2019 dans le

Lancet Infectious Diseases. Le vaccin est entré dans une phase

II en août 2018 pour tester la sécurité d’un plus grand nombre de personnes et

déterminer si le vaccin stimule le système immunitaire pour rendre la protection

des anticorps. Ce procès devrait se terminer plus tard cette année.

Même si tout se passe à merveille, le

Le vaccin MERS doit encore passer des tests de sécurité et d’efficacité de phase III avant

en cours d’approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis. Ses

le même gant que tous les nouveaux vaccins et médicaments doivent fonctionner.

Inovio et le partenariat NIAID / Moderna

ont tous deux reçu un financement de la Coalition pour l’épidémie basée à Oslo

Innovations de préparation. Le CEPI finance également un autre type de roman

développement de vaccins. CEPI et chercheurs de l’Université du Queensland à

Brisbane, Australie, a trouvé un moyen de lutter contre le coronavirus pour

à infecter les cellules.

Le groupe du Queensland avait déjà été

travailler avec le CEPI sur des vaccins à pince moléculaire contre d’autres virus pendant environ

année, explique Trent Munro, un biotechnologue impliqué dans le travail. Un moléculaire

pince est une protéine cousue sur une autre protéine, dans ce cas le coronavirus »

protéine de pointe. Avec le SRAS et le MERS, les protéines de pointe fonctionnent un peu comme malléables

verrouiller les pics, changer de forme pour interagir avec une protéine à la surface de l’homme

cellules et y pénétrer. La structure 3D de la protéine de pointe du SARS-CoV-2,

rapporté en ligne le 19 février dans Science,

confirme que la protéine change également de forme.

Mais la protéine de pointe du nouveau coronavirus s’accroche

10 à 20 fois plus proche de sa cible sur les cellules humaines que la version SRAS

Est-ce que. Tenir plus fort peut aider le nouveau virus à se propager plus facilement de la personne

à personne, disent les chercheurs.

Les scientifiques ont déterminé la structure 3-D de la protéine de pointe du coronavirus COVID-19 (vue sur cette illustration), qui aide le virus à pénétrer dans les cellules. Les travaux révèlent que la protéine se lie plus étroitement aux protéines à la surface des cellules humaines que la version SRAS de la protéine. Une liaison plus étroite pourrait expliquer la plus grande infectiosité du nouveau virus.Jason McLellan / Univ. du Texas à Austin

La pince moléculaire de l’équipe du Queensland

conçu empêche la protéine de pointe de changer de forme, la verrouillant dans une forme qui déclenche

la production d’anticorps et en faisant ainsi un vaccin puissant, dit Munro.

L’équipe utilise des cellules de mammifères pour produire

le vaccin, et une machine spécialisée détermine quelles cellules produisent

protéine bloquée. Avec la machine, les chercheurs peuvent «faire des choses qui auraient

pris quelques semaines auparavant en quelques jours », dit Munro. Les tests de laboratoire peuvent commencer dans quelques semaines.

Les tests de sécurité chez les personnes peuvent commencer dans des mois, mais cela prendra beaucoup plus de temps

le vaccin doit être prêt pour une utilisation générale. Quand le groupe du Queensland a commencé à travailler

avec le CEPI pour développer un vaccin à pince moléculaire, “nous pensions qu’il faudrait trois

ans comme cas de test », dit Munro. Mais l’émergence du nouveau coronavirus

forcé les chercheurs à accélérer leurs efforts. Pourtant, Munro l’estime

sera au moins un an avant que le vaccin soit prêt.

«Je sais que la chronologie semble longue», dit-il.

«J’imagine que cela semble tout simplement inacceptable pour les gens qui se trouvent dans des

épidémie grave, mais au moins nous avons un moyen de. . . faire avancer les choses comme

aussi vite que possible. “

Le CEPI a appelé à

propositions de développement de vaccins. Le 31 janvier, l’organisation a annoncé que

il travaillerait avec CureVac AG, basée à Tübingen, en Allemagne, pour développer un autre

Vaccin ARNm ciblant le nouveau coronavirus.

Battre les vaccins au poing

Les vaccins aident à empêcher les gens de contracter

infecté par des organismes pathogènes, mais peut ne pas aider une fois que quelqu’un est

déjà infecté. Mais un raccourci pour obtenir une protection – un coup de

les anticorps protecteurs eux-mêmes – peuvent à la fois prévenir les infections et les traiter.

Les personnes qui se sont remises d’infections

conserver des anticorps dans leur sang contre le virus ou les bactéries qui ont provoqué la

maladie, souvent pendant des années ou des décennies. Ces anticorps peuvent offrir une certaine protection

lorsque la personne rencontre un organisme infectieux similaire plus tard. Mais,

surtout, ces anticorps peuvent également protéger les autres. Et rapidement.

Cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour les vaccins

pour inciter le système immunitaire à fabriquer des niveaux protecteurs d’anticorps, dit Christos

Kyratsous, vice-président de la recherche sur les maladies infectieuses et des technologies des vecteurs viraux

chez Regeneron Pharmaceuticals. Les vaccins contre Ebola, par exemple, prennent au moins une semaine

pour stimuler la production d’anticorps, mais des coups de feu

protection », dit Kyratsous. (Regeneron Pharmaceuticals,

dont le siège social est à Tarrytown, dans l’État de New York, est un important soutien financier de la Society for

Science & the Public, qui publie Science News.)

Dans des études menées par d’autres chercheurs,

sérum sanguin contenant des anticorps protecteurs prélevés sur des personnes

récupéré d’Ebola a aidé les personnes infectées à se remettre de la maladie. Médecins

et les scientifiques en Chine ont déjà commencé à utiliser le plasma sanguin de personnes qui

ont récupéré de COVID-19 pour traiter les personnes atteintes de la maladie.

Les scientifiques des laboratoires de lutte contre les maladies infectieuses de Regeneron à Tarrytown, dans l’État de New York, travaillent à la mise au point d’anticorps pour combattre le nouveau coronavirus chez l’homme. Rani Levy / Regeneron

Mais donner aux gens des anticorps de

les survivants ne fonctionnent pas toujours. Regeneron et d’autres sociétés ont développé

des anticorps qui peuvent offrir une protection plus fiable. le

La société teste déjà des anticorps contre Ebola et le virus MERS. Clinique

des études et des travaux de laboratoire avec les anticorps MERS de la société suggèrent que

ils peuvent aider à protéger contre l’infection et à traiter les infections établies, Kyratsous

dit.

L’entreprise est

développe actuellement des anticorps contre le nouveau coronavirus. “Nous avons appris

beaucoup de choses du projet MERS que nous pouvons maintenant appliquer au roman

projet de coronavirus », dit Kyratsous.

Par exemple, l’équipe en a appris davantage

à propos des protéines virales et des parties de protéines qui constituent le meilleur anticorps

cibles. Protéines à la surface du virus nécessaires à l’infection,

telles que la protéine de pointe, sont généralement les meilleurs paris, dit-il.

Les chercheurs de Regeneron ont fait

Les protéines du SRAS-CoV-2 en laboratoire et les ont injectées à des souris qui ont des

versions de gènes producteurs d’anticorps. Ces «souris humanisées rendent pleinement humain

», dit Kyratsous, et pourrait fournir un approvisionnement prêt. Dès que ces

anticorps sont disponibles, la société espère tester leur efficacité

virus en laboratoire. Si cela fonctionne, les tests de sécurité chez les animaux et les personnes peuvent commencer

bientôt.

L’équipe espère également travailler avec les gens

qui ont récupéré de COVID-19 pour obtenir des cellules productrices d’anticorps de leur

du sang. Mais, dit Kyratsous, récolter des anticorps chez les gens n’est pas quelque chose

qui peut être facilement étendu.

Malgré la réaction rapide de

ceux-ci et d’autres scientifiques, la protection des vaccins et des anticorps pour la plupart des gens est

encore loin.

“Dans une situation aiguë, vous n’êtes pas seulement

va sortir un vaccin de votre poche », a déclaré le directeur du NIAID, Fauci,

Discussion de l’Institut Aspen. Si l’épidémie actuelle se révèle «vraiment grave», le

La FDA pourrait être en mesure d’autoriser l’utilisation d’urgence de vaccins prometteurs qui n’ont pas

tests d’innocuité et d’efficacité complets. Mais les chercheurs ne sauront pas au moins

au moins six mois si l’un des vaccins en cours de développement aide à lutter contre le SRAS-CoV-2.

D’autres stratégies pour lutter contre le nouveau virus,

y compris la réutilisation des médicaments existants utilisés contre d’autres maladies, y compris le VIH

et l’hépatite C, sont également en cours. Mais il n’y a pas encore de gagnant clair parmi

ces candidats. Pour l’instant, les personnes exposées au virus doivent compter sur leur propre

les systèmes immunitaires et les soins de soutien des médecins et des infirmières pour lutter contre

maladie.