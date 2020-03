Le nouveau coronavirus fait plus de 3000 morts dans le monde

L’équilibre mondial de l’épidémie du nouveau coronavirus a dépassé lundi les 3000 morts, tandis que la contagion en Italie et en Corée du Sud s’envolait et qu’en France le Louvre, le musée le plus visité au monde, a fermé ses portes.

Les autorités chinoises ont annoncé lundi 42 nouveaux décès, portant le nombre de morts dans le pays à 2 912 et le bilan mondial à plus de 3 000. Cependant, les 202 nouvelles infections enregistrées en Chine continentale représentent le chiffre quotidien le plus bas depuis fin janvier.

En dehors de la province du Hubei, épicentre de l’épidémie, la reprise de l’activité, paralysée depuis fin janvier, a été perceptible, avec quelques embouteillages à Pékin.

L’épidémie de COVID-19 semble diminuer en Chine, où des mesures de quarantaine ont été imposées à plus de 50 millions de personnes, mais elle empire dans d’autres pays du monde.

La Corée du Sud, le pays où l’épidémie se propage le plus, a annoncé lundi près de 500 nouvelles infections, ce qui porte le total à plus de 4 000, et quatre autres morts (22 au total).

Le conseil municipal de Séoul a déposé une plainte pour homicide contre les dirigeants de l’église de Jésus Shincheonji, principal vecteur de l’épidémie, accusant le mouvement religieux, considéré par ses détracteurs comme une secte, de n’avoir pas permis d’empêcher la propagation du coronavirus.

En Italie, environ 500 nouvelles infections ont été détectées dimanche, une augmentation exponentielle qui porte le nombre à près de 1 700 dans le pays. Cinq autres décès (34 au total) ont également été signalés, tous dans trois régions du nord du pays: Lombardie, Émilie-Romagne et Vénétie.

La France, nouvel axe de contagion en Europe, compte 130 cas et deux décès.

Le musée du Louvre dans la capitale française, qui a accueilli 9,6 millions de visiteurs en 2019, a été fermé ce dimanche après que le personnel a revendiqué son droit de cesser de travailler en raison de l’épidémie, a annoncé la direction, sans préciser s’il rouvrirait. lundi.

Le Salon du livre de Paris a également annulé l’édition 2020.

– Luis Sepúlveda infecté –

L’Espagne compte 73 cas d’infection.

L’écrivain chilien bien connu Luis Sepúlveda, 70 ans et résidant dans le nord de l’Espagne, a été infecté, ont annoncé les autorités portugaises, où il se trouvait récemment.

En Allemagne, 129 cas ont été détectés, dont plus de la moitié en Rhénanie du Nord-Westphalie, où un couple infecté a participé la semaine dernière au carnaval de Heinsberg, un événement très populaire.

En Amérique latine, ce dimanche, le premier cas a été enregistré en République dominicaine, un voyageur italien. Il existe quatre autres cas enregistrés au Mexique, deux au Brésil et six en Équateur.

L’Iran a signalé 11 nouveaux décès, portant le solde officiel à 54 décès. Cependant, le service farsi de la BBC mentionne au moins 210 morts, des informations démenties par les autorités.

Les conséquences de l’épidémie de coronavirus s’intensifient dans le monde.

La propagation du coronavirus, qui redoute une crise économique mondiale, a provoqué un fort impact sur les marchés boursiers des pays du Golfe, ouverts de dimanche à jeudi. Ils ont perdu jusqu’à 10% (au Koweït), sur les traces d’autres places mondiales, qui ont enregistré la semaine dernière leur pire recul depuis la crise financière de 2008.

Il y a des entreprises qui commencent déjà à remarquer les effets de l’épidémie sur leur facturation.

La compagnie aérienne israélienne El Al a déclaré qu’elle envisageait de licencier 1 000 de ses 6 000 employés pour les pertes financières causées par l’annulation de plusieurs vols à l’étranger, en raison de l’épidémie.

Plusieurs pays comme l’Allemagne ou l’Italie ont prévu des plans d’aide financière pour les secteurs touchés.

– Modifications du calendrier sportif –

L’épidémie affecte le calendrier sportif. Le Grand Prix du Qatar sur la moto, prévu le 8 mars, a été annulé. En Italie, plusieurs matches du championnat de football (Serie A) ont été reportés. Ce lundi, la Thaïlande a reporté “jusqu’à nouvel ordre” le Grand Prix MotoGP.

Les États-Unis ont annoncé le deuxième décès du nouveau coronavirus dans le pays et New York a signalé le premier cas d’infection dans la ville.

L’Australie a également annoncé le premier décès par coronavirus, celui d’un expaajero du navire de croisière “Diamond Princess”, le navire isolé depuis des semaines au Japon, où plus de 700 cas ont été déclarés.

Les 130 derniers membres d’équipage, toujours confinés, ont pu débarquer, ont indiqué les autorités japonaises.

La situation a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à augmenter le niveau d’alerte à “très élevé” et à avertir que personne n’est à l’abri de l’épidémie de COVID-19, et que si un pays le pensait, il tomberait dans Une “erreur fatale”.

