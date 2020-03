Le nouveau cosmos: une conversation avec Ann Druyan

Bienvenue dans Science Talk de Scientific American, publié le 9 mars 2020. Je suis Steve Mirsky.

Sur cet épisode:

C’est Ann Druyan. Elle est une écrivaine, productrice et réalisatrice scientifique récompensée par un Emmy and Peabody Award. Elle a co-écrit la série Cosmos originale avec son défunt mari, Carl Sagan. Et elle est la créatrice, productrice et scénariste du nouveau Cosmos. La deuxième saison, intitulée Cosmos: Possible Worlds, sera diffusée ce soir sur la chaîne National Geographic. Elle est également l’auteur du livre d’accompagnement de la série.

Druyan a récemment visité Scientific American et s’est entretenu avec notre éditeur spatial Lee Billings et moi. Vous l’entendrez mentionner Brannon Braga – il est également producteur et réalisateur de la série. Elle mentionne Contact, c’est le livre qu’elle et Sagan ont écrit qui est devenu le film de Jodie Foster. Et elle parle des enregistrements du Voyager – ce sont les deux records d’or sur le vaisseau spatial Voyager qui ont été lancés en 1977 et qui incluent des exemples de la musique, de l’art et de la science de la Terre pour informer tous les extraterrestres intelligents qui pourraient y arriver un jour. Et maintenant, principalement Lee Billings et un peu de moi, en train de parler avec Ann Druyan.

