Le nouveau crédit bancaire en Chine atteint un record en 2019 et d’autres incitations sont attendues

BEIJING, 16 janvier (.) – Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont atteint un niveau record de 16,81 milliards de yuans (2,44 milliards de dollars) en 2019, car la banque centrale a assoupli sa politique monétaire pour soutenir la deuxième économie suite Le plus grand du monde, qui a souffert de la faible demande de guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Selon les analystes, la banque centrale a réduit les coûts d’emprunt pour soutenir l’activité des entreprises et un assouplissement accru de la politique monétaire et davantage de mesures de relance budgétaire cette année devraient stimuler la croissance.

La signature d’un premier accord commercial entre les États-Unis et la Chine cette semaine contribuera à réduire les risques économiques, mais n’empêchera pas Pékin de mettre en œuvre plus de mesures politiques pour surmonter la récession.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a tenté de stimuler les prêts bancaires et de réduire les coûts de financement au cours des deux dernières années, en particulier pour les petites entreprises et les entreprises privées qui génèrent une part considérable de la croissance économique et des emplois du pays.

Les banques chinoises ont accordé 1,14 milliard de yuans de nouveaux prêts en décembre, moins de 1,39 billion de yuans en novembre et légèrement en deçà des attentes des analystes, ont montré jeudi les données de la banque centrale.

Les analystes interrogés par . avaient prédit que les nouveaux prêts en yuan tomberaient à 1,19 trillion de yuans en décembre, avec un total de nouveaux prêts pour l’année estimé à 16,88 trillions de yuan, au-dessus du précédent record de 16, 17 milliards de yuans en 2018.

(1 dollar = 6,8799 yuans)

