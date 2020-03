Le nouveau défi viral du léchage des toilettes d’avion (VIDEO)

Twitter @radiohen

Au milieu de la pandémie de coronavirus, il y a des gens qui ne semblent pas évaluer la gravité du virus.

Et c’est que même si le Covid-19 a déjà infecté plus de 140 000 personnes dans le monde, certains jeunes préfèrent se moquer du virus en jouant dans des défis (très stupides et dangereux); l’un d’eux est de lécher les toilettes.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, la jeune femme appelle son clip #CoronavirusChallenge et le matériel montre comment elle lèche la cuvette des toilettes.

Et ce n’est pas le premier …

Rudy Gobert, le centre de jazz d’Utah s’est moqué des mesures de coronavirus quelques heures avant de tester positif et a infecté son partenaire Mitchell.

En NBA il y a aussi des IGNORANTS comme ce Rudy Gobert de l’Utah Jazz, qui se moque d’être infecté par un coronavirus il joue des micros et tout cela après une conférence de presse.

Dele Alli, le milieu de terrain de Tottenham Hotspur s’est également moqué des personnes infectées par Covid-19 mais s’est ensuite excusé.

Aujourd’hui, dimanche 15 mars, Nuevo León a confirmé un nouveau cas de Covid-19 dans l’État (total 5) et Aguascalientes a confirmé son premier cas dans l’État.

