Le nouvel «état de droit» chinois à Hong Kong ouvre la voie à de nouvelles manifestations

Le nouveau coronavirus a paralysé le monde et Hong Kong, en pleine rébellion, n’a pas fait exception. Les protestations ont diminué, la distanciation sociale s’est installée, et les rues gazeuses de la ville et la politique incendiaire ont semblé s’estomper de l’attention du monde.

En Chine continentale, toute l’énergie s’est tournée vers la ville de Wuhan, où l’épidémie a commencé. Des dizaines de milliers de médecins et d’infirmières se sont précipités pour endiguer un flot d’infections. Ils ont été suivis par des légions d’agents de propagande envoyés pour faire taire les questions sur les raisons de la propagation du virus et pour remplacer le chagrin par des éloges pour le succès du gouvernement.

Mais Hong Kong ne s’est jamais effacée des plus grands designs de Pékin. Au plus fort de la crise COVID-19 en Chine, alors que les autorités centrales ont licencié les chefs des partis à Wuhan et dans la province du Hubei, ils ont également installé de nouveaux représentants à Hong Kong, faisant venir des partisans du Parti communiste connus pour la répression de la corruption et de la religion pour superviser les anciens Britanniques. colonie.

Maintenant que la crise du virus en Chine s’est calmée – et que le reste du monde est distrait par la pandémie – les nouveaux arrivants de Pékin à Hong Kong tentent d’empêcher le retour probable des manifestations de l’année dernière, qui sont passées de la résistance à une loi d’extradition à un projet de loi anti-ville à l’échelle de la ville. mouvement gouvernemental.

Ils ont adopté une approche agressive, appelant à une loi sur la sécurité nationale pour étouffer la dissidence, critiquant les législateurs de l’opposition au parlement de Hong Kong et affirmant pour la première fois qu’ils ont un “pouvoir de surveillance” sur les systèmes juridiques et politiques de la région. Lorsque 15 personnalités pro-démocratiques ont été arrêtées en une seule journée, des entités juridiques et politiques ont parlé d’une seule voix, accusant les militants de promouvoir le séparatisme avec l’aide des États-Unis.

Les tensions augmentent: le week-end dernier, la police a affronté plusieurs centaines de manifestants qui s’étaient rassemblés dans un centre commercial pour chanter des hymnes révolutionnaires et demander l’amnistie des militants récemment arrêtés. La police a refusé d’autoriser une manifestation le 1er mai, invoquant des inquiétudes concernant le coronavirus. Les autorités ont retardé les décisions sur une vigile annuelle le 4 juin pour marquer le massacre de la place Tiananmen et des marches prévues plus tard en juin et juillet.

La ville semble prête pour un autre été explosif. Mais cette fois, les autorités du continent s’impliquent plus directement.

Le Bureau de liaison de Hong Kong et le Bureau des affaires de Hong Kong et Macao, les deux représentants de Pékin dans la ville, ont provoqué un tollé lorsqu’ils ont affirmé ce mois-ci qu’une loi interdisant aux ministères du gouvernement central de s’ingérer dans les affaires intérieures de Hong Kong ne s’applique pas à eux.

Les deux bureaux ont un “pouvoir de surveillance”, ont-ils déclaré, sur la façon dont Hong Kong met en œuvre la Loi fondamentale, sa quasi-constitution et l’accord “un pays, deux systèmes” selon lesquels Pékin laissera la plupart des affaires intérieures de Hong Kong tranquilles jusqu’en 2047, quand la Chine reprend la souveraineté sur la ville.

Le mouvement du “pouvoir de surveillance” a été un changement radical par rapport à la façon dont la loi a longtemps été interprétée à Hong Kong.

“Il s’agit essentiellement d’une déclaration de la part de Pékin selon laquelle la loi fondamentale ne restreint pas du tout leur pouvoir”, a déclaré Angeline Chan, responsable du groupe des avocats progressistes.

Les experts juridiques de Hong Kong affirment que les représentants de Pékin réclament une autorité qui ne figure dans aucun texte juridique.

“Où obtenez-vous ce pouvoir de contrôle?”, A demandé Johannes Chan, ancien doyen de la faculté de droit de l’Université de Hong Kong. “Cela donne lieu à une notion vague et indéfinie du pouvoir, et cela détruit complètement [Hong Kong’s] haut degré d’autonomie.

Du point de vue de Pékin, la réponse est simple: le pouvoir vient du Parti communiste.

“L’état de droit ne signifie absolument pas une direction faible, mais une direction renforcée du parti, une amélioration de la capacité du parti à gouverner par la loi et un renforcement du rôle de gouvernement du parti”, a déclaré le président chinois Xi Jinping dans un discours en 2018, cité dans le journal du parti. Qiushi. La loi devrait être utilisée pour transformer les idées des partis en “volonté nationale”, a déclaré M. Xi, et devrait éviter les idées occidentales telles que le constitutionnalisme, l’équilibre des pouvoirs ou l’indépendance judiciaire.

Ces trois idéaux sont les piliers du système juridique de Hong Kong, soi-disant protégé par “un pays, deux systèmes” – jusqu’à présent.

Les relations entre Pékin et Hong Kong sont définies dans la Loi fondamentale, qui permet à Pékin de donner une interprétation finale de ce que signifie la loi et de nommer les plus hauts responsables de Hong Kong, a déclaré Johannes Chan.

L’affirmation soudaine du “pouvoir de surveillance” contourne complètement la loi, a-t-il dit, et pourrait permettre de se mêler de questions telles que les sessions parlementaires et les élections à venir.

“Cela devient la règle de l’homme plutôt que la primauté du droit”, a déclaré Chan. “C’est encore pire que” la règle par la loi “. Maintenant, c’est simplement: la loi signifie ce que les politiciens veulent qu’elle signifie.”

Le Bureau de liaison et le HKMAO sont impliqués depuis longtemps dans les affaires internes de Hong Kong, mais généralement par des voies indirectes, a déclaré John Burns, ancien doyen de la faculté des sciences sociales de l’Université de Hong Kong.

Pékin “recule un peu le rideau et dit:” Nous avons l’autorité et le pouvoir de diriger les choses à Hong Kong “”, a déclaré Burns. C’est un changement calculé après que le gouvernement de Hong Kong n’a pas réussi à contenir les manifestations de masse l’année dernière, chronométré pour un moment où les pays qui luttent contre le coronavirus sont peu susceptibles de prêter attention.

Mais sans aborder les problèmes fondamentaux – brutalité policière, manque de responsabilité du gouvernement et représentation politique inégale qui favorise les sociétés pro-Pékin de Hong Kong par rapport à ses citoyens – cette approche est susceptible d’inciter davantage les manifestants.

“Il y a un certain moment où le système juridique ne peut plus supporter la charge, et une confiance fondamentale dans le système se brise”, a déclaré Antony Dapiran, un avocat basé à Hong Kong et auteur d’un livre sur les manifestations de l’année dernière.

Cette perte de confiance dans le système a poussé de nombreux manifestants de l’année dernière. L’affirmation de la «supervision» des parties est susceptible de susciter davantage de troubles. Cela peut également menacer des intérêts financiers vitaux à la fois pour Hong Kong et le continent, car les banques et les entreprises étrangères dépendent de la primauté du droit de Hong Kong pour garantir la sécurité de leurs entreprises.

Pour des avocats comme Angeline Chan, qui aide certains des plus de 7 000 manifestants arrêtés – alors qu’un seul officier de police a été réprimandé et aucun arrêté – la loi mérite d’être défendue, même si ses fondations sont sapées. Elle a vu des filles de 13 ans arrêtées alors qu’elles se rendaient à l’école, des secouristes volontaires arrêtés alors qu’ils aidaient des manifestants blessés.

“Ils sont confrontés au processus judiciaire. Ils font face à des procès et à des peines de prison. Ils ont besoin de représentation », at-elle déclaré.

Les manifestants de Hong Kong ne se font aucune illusion sur Pékin, a ajouté Chan. Ils savent qu’ils font face à une grande puissance internationale qui ne montre aucun signe de changement. Pourtant, des avocats, des médecins, des travailleurs sociaux, des enseignants, des adolescents, des parents et des fonctionnaires ont protesté par millions.

“Si nous ne le faisons pas, alors cela cède volontiers du terrain”, a-t-elle déclaré. “Les choses ne sont pas ce qu’elles devraient être. Mais dans le système, nous devons encore protéger ce qui nous reste.”