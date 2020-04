Le panier est rempli de produits frais, de nettoyage et de pâtisseries par COVID-19 | personnes

Le panier évolue au cours de ces semaines marquées par l’isolement social et le coronavirus, et une fois le garde-manger rempli de provisions, le consommateur a opté pour les fresques, les produits d’entretien et les pâtisseries.

Cela ressort clairement des données recueillies par le cabinet de conseil Kantar pendant la semaine du 16 au 22 mars -le premier après que l’état d’alarme a été décrété-, publié ce vendredi dans un rapport selon lequel les Espagnols “ont modifié leurs habitudes”. consommation et comportement à la maison. “