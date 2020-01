Le panorama dévastateur des abus contre les femmes au Mexique: 99% des viols ne sont pas traités

La situation des femmes au Mexique est sombre et chaque jour, une statistique précise la crise du pays en matière de violence de genre. Ce mercredi n’a pas fait exception: Il a été annoncé que pratiquement tous les cas de violence sexuelle contre toutes les femmes de plus de 18 ans n’avaient pas été signalés.

Selon l’organisation Mexico Evalúa, Entre juillet et décembre 2019 seulement, 99,7% des cas de violences sexuelles ont souffert les femmes de plus de 18 ans n’ont pas été signalées.

Mexico Evaluates, à l’aide des données de l’Enquête nationale sur la sécurité publique urbaine (ENSU), dans son édition de décembre 2019, a effectué une analyse qui a donné des données effrayantes: quatre femmes sur dix de plus de 18 ans ont subi des violences sexuelles au cours du second semestre 2019, par exemple.

Cela signifie que plus de six millions de femmes au Mexique ont été victimes de l’un de ces crimes au cours des six derniers mois. Il convient de rappeler que la violence sexuelle comprend un éventail d’agressions, allant du harcèlement sexuel aux tentatives de viol et de viol, en passant par le harcèlement sexuel et les abus sexuels.

Selon México Evalúa, le Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique (SESNP), qui est responsable de la publication mensuelle des condensats des dossiers de recherche fédéraux et étatiques, «Signale une infime proportion de l’incidence réelle de la criminalité».

De plus, il y a des villes avec des niveaux alarmants. Tlaxcala, par exemple, dans le centre du pays, et l’une des zones où le trafic des blancs abonde, Environ 2 339 femmes ont été victimes de harcèlement ou de harcèlement sexuel entre juillet et décembre 2019, mais aucun dossier d’enquête n’a été ouvert dans la capitale de l’État du même nom: 100% des cas sont restés impunis.

La même chose s’est produite dans Aguascalientes, où 20 028 femmes ont été victimes d’abus sexuels entre le second semestre 2019: aucun dossier d’enquête n’a été ouvert durant cette période.

Dans Mérida, une impunité de près de 100% a également été atteinte, puisque seulement 11 dossiers d’enquête ont été ouverts entre juillet et décembre de l’année dernière, même si, avec les données de l’ENSU, on sait que 7 537 femmes ont été victimes de ce crime au cours de cette période: le chiffre officiel est de 99,99 % d’impunité

Cependant, Le reste du pays n’offre pas de meilleures nouvelles à ses femmes: toutes les villes analysées ont des chiffres noirs, c’est-à-dire des cas qui ont été soumis et pour lesquels aucun dossier d’enquête n’a été ouvert, au-delà de 90%.

Dans Zacatecas, par exemple, malgré les chiffres les plus bienveillants du rapport, 93,3% des violations subies par les femmes d’âge légal n’ont pas été signalées ni enquêtées. De plus, 98,8% des cas d’abus sexuels n’ont pas donné lieu à des plaintes ou à des enquêtes.

Ces données aident à expliquer Pourquoi 2019 a été une année capitale pour les mobilisations et les manifestations des femmes pour protester contre leur sécurité et leur dignité. À Mexico et dans des dizaines de villes du pays, les femmes ont pris la parole et ont demandé des réponses aux autorités.

L’une des manifestations symboliques qui s’est répétée au Mexique, ainsi que dans d’autres parties du monde, a été la performance intitulée «Un violeur sur votre chemin», créée par le collectif Las Tesis de Chile. Pendant les mobilisations, les femmes ont chanté les strophes précédemment apprises.

Les femmes, à l’unisson, chantent des vers comme celui-ci: «Et ce n’était pas de ma faute, où j’étais ou comment je m’habillais / Le violeur était toi Le violeur, c’est vous / Ce sont les pacos, les juges, l’État, le président / L’État oppresseur est un violeur masculin“

Cependant, La situation n’a pas changé malgré la pression exercée dans les rues. «Il est de la responsabilité de l’administration actuelle de rendre justice à chaque décès enregistré. Le temps presse contre lui », a déclaré Mexico Evalúa.

Et c’est que le Mexique, en plus du grave problème de la violence de genre, fait également face à une spirale de violence et d’insécurité qui semble imparable. L’année dernière a été officiellement l’année la plus violente de l’histoire du Mexique, avec 34 582 homicides malveillants enregistrés en 12 mois.

Cela a été révélé par le dernier rapport du SESNP, publié lundi dernier. “Cependant, la violence a différentes formes d’expression; la violence sexuelle est un autre visage, et elle affecte principalement les femmes», A souligné l’organisation.

«Discours et promesses de campagne ils sont insuffisants si le gouvernement fédéral et les gouvernements des États ne prennent pas de mesures pour abattre le mur institutionnel qui repousse la plainte et alimente l’impunité dans la violence contre les femmes », ont-ils conclu.