Le Pape autorise la béatification des missionnaires espagnols tués au Guatemala | La société

Le pape François a signé le décret qui reconnaît le “martyre” de trois missionnaires espagnols du Sacré-Cœur de Jésus et de sept autres compagnons laïcs tués au Guatemala entre 1980 et 1991, pendant la guerre civile, par des groupes militaires, et donc Ils deviendront bénis.

Francisco a également signé le décret de martyre de trois autres prêtres de l’Ordre des Capucins, parmi eux José Doménech Bonet, assassiné “pour haine de la foi” entre le 24 juillet et le 6 août 1936, pendant la guerre civile espagnole.