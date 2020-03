Le Pape célèbre son audience avec les fidèles du palais pour le coronavirus | Couverture

Le pape François a présidé ce mercredi l’audience générale de l’intérieur du palais apostolique et non sur la place Saint-Pierre, sans fidèles, et cela a été diffusé à la télévision et sur Internet, en raison de l’épidémie de coronavirus qui frappe l’Italie.

Le pontife a tenu l’auditoire dans la bibliothèque du Palais apostolique, accompagné uniquement des responsables de la lecture de sa catéchèse en plusieurs langues et tous séparés par la distance de sécurité d’un mètre pour éviter la contagion.