Le pape demande à l’Iran et aux États-Unis de rechercher le dialogue et la modération

VATICAN CITY, 9 janvier (.) – Le pape François a exhorté jeudi les États-Unis et l’Iran à éviter une escalade de leur confrontation et à rechercher “le dialogue et la modération” afin d’éviter un conflit à grande échelle au Moyen-Orient.

Le Pape a lancé cet appel, le premier commentaire direct sur la crise, dans un discours annuel appelé “Etat du monde” adressé aux ambassadeurs au Vatican.

Dans un discours de près de 50 minutes entre les fresques de la salle Regia du Vatican, le leader catholique de 83 ans a décrit une sombre image en 2019, faisant référence aux guerres, au réchauffement climatique, aux cas de xénophobie en relation avec les immigrants et au danger de armes nucléaires

“Les signaux qui arrivent de toute la région après l’augmentation des tensions entre l’Iran et les États-Unis sont particulièrement inquiétants”, a déclaré le pontife à des diplomates de plus de 180 pays.

Francisco qui a déclaré que les tensions pourraient “compromettre un processus graduel pour rétablir la paix en Irak, ainsi que permettre un conflit plus large que nous voulons tous éviter”.

“Par conséquent, je réitère mon appel à toutes les parties intéressées pour éviter l’escalade du conflit et maintenir vivante la flamme du dialogue et de l’auto-modération, dans le plein respect du droit international”, a-t-il déclaré.

Le président américain Donald Trump a suggéré que l’Iran se retenait, après avoir lancé mercredi des missiles sur des bases qui abritent des troupes américaines, en réponse à l’assassinat du haut commandant iranien la semaine dernière.

(Rapport de Philip Pullella. Édité en espagnol par Marion Giraldo)