Le pape exprime sa solidarité aux personnes infectées par le coronavirus

Le pape François a exprimé sa solidarité à toutes les personnes infectées par le nouveau coronavirus et au personnel de santé qui les fréquentent, après quoi il a serré la main de dizaines de fidèles lors de l’audience traditionnelle du mercredi sur la place Saint-Pierre.

“Je voudrais exprimer une fois de plus ma proximité avec les patients atteints de coronavirus et le personnel de santé qui les soignent, ainsi qu’avec les autorités civiles impliquées dans l’aide et le confinement de la contagion”, a déclaré le pontife à des centaines de fidèles et de touristes.

Le pape a tenu l’audience en plein air au lieu de la salle intérieure de Paul VI, comme cela se produit généralement pendant les mois d’hiver.

Le pontife est arrivé à bord de sa “papamobile” puis a salué une foule de gens, certains avec des masques chirurgicaux.

A la fin de l’audience, au lieu de grimper sur la papamobile comme à son habitude, le pape de 83 ans a serré la main de dizaines de fidèles et embrassé certains enfants, a noté un photographe de l’..

L’année dernière, le Pape n’a pas voulu être embrassé par l’anneau pontifical et a ensuite expliqué que c’était une source de germes qu’il voulait éviter.

Le pape argentin est connu parce qu’il embrasse les gens, embrasse les malades, se laisse toucher et accepte même les boissons proposées par ses compatriotes.

Dans son homélie à l’occasion du mercredi des Cendres, qui marque le début du Carême, le Pape a demandé aux catholiques du monde entier “d’éteindre la télévision et d’ouvrir la Bible”.

“Il est temps de vous déconnecter de votre téléphone portable et de vous connecter à l’Evangile”, a-t-il dit.

Francisco a exhorté “à abandonner les mots inutiles, les ragots et les rumeurs”, a-t-il plaidé.

Selon la tradition chrétienne, le Carême est une période dédiée à la réflexion et s’inspire des 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert.