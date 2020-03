Le pape François a confirmé qu’il ne participerait pas à la retraite de carême, mais elle a été montrée en public après quatre jours

Le pape François est réapparu ce dimanche en public pour la prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre, mais a été touché par le froid qu’il souffre et a confirmé qu’il ne participerait pas à la retraite du Carême.

La toux interrompue au moins deux fois la prière traditionnelle du dimanche, bien que la transmission du Vatican a rapidement changé et a pris pour montrer le public présent. En outre, la voix affectée du chef catholique a été notée, qui a annulé plusieurs activités ces derniers jours.

“Malheureusement, un rhume me force à ne pas participer cette année (dans le retrait du Carême). Je suivrai les méditations d’ici. Je rejoins spirituellement la Curie et toutes les personnes qui vivent des moments de prière, faisant les exercices spirituels à la maison », a déclaré Francisco après la prière, depuis la fenêtre du palais apostolique.

Le pontife, qui n’avait jamais annulé autant d’audiences ou d’engagements officiels au cours de ses sept années de papauté, était apparu pour la dernière fois en public lors de la messe du mercredi des Cendres, le 26 février, lorsqu’il avait été vu tousser et se moucher.. Le lendemain, il a annulé une messe à Rome avec d’autres prêtres et vendredi, il n’a pas assisté à une audience avec ceux qui assistaient à une conférence sur l’intelligence artificielle.

Des sources du Vatican ont rapporté samedi, de toute façon, que Francisco est en très bonne santé et humeur se remet du froid qui souffre d’avoir participé en plein air à une messe mercredi. Cette activité devait se faire dans la salle de classe de Paulo VI mais elle a finalement été réalisée à l’extérieur.

Du Saint-Siège, en outre, versions jetées du coronavirus ou d’une affection pulmonaire au-delà du froid. Est-ce que son absence coïncide avec des moments d’alarme en Italie pour le déclenchement, et après avoir embrassé la tête et touché le visage et les mains des fidèles sur la Plaza de San Pedro.

A Santa Marta, ont-ils informé, Mgr Fabián Pedacchio l’assiste provisoirement puisque son nouveau secrétaire personnel, le prêtre uruguayen Gonzalo Aemilius, n’a pas encore pris ses fonctions.

La retraite de Carême à laquelle le Pape ne participera pas est célébrée chaque année à Ariccia, une municipalité de 30 kilomètres qui sépare Rome. C’est une petite ville entre les lacs Albano et Nemi, d’un peu plus de 18 000 habitants et qui, située entre les collines et loin de la capitale italienne animée et du Saint-Siège occupé, est un lieu propice à la méditation. Cette année, l’événement commencera l’après-midi de ce dimanche 1er mars et se poursuivra jusqu’au vendredi 6. Les membres de la Curie romaine participeront à la maison du Divin Maître des Pères Palotins.

Le Vatican n’a pas précisé officiellement quel type de maladie a Francisco ou combien de temps il resterait sans contact avec le public, il a seulement dit qu’il avait une “légère indisposition” et a seulement indiqué qu’il continuait à travailler dans sa résidence à la résidence Santa Marta.

La maladie de Francisco – un patient considéré à risque pour ses 83 ans et pour avoir perdu une partie d’un poumon à cause d’une maladie respiratoire quand il était jeune – coïncide avec un moment d’alarme générale en Italie pour l’épidémie d’un coronavirus, qui a tué 29 personnes dans le pays et infecté plus de 1 000 personnes, principalement dans le nord.