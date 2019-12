Le pape François, à la messe de Gallo: "Nous ne pouvons pas attendre que l'Église soit parfaite pour l'aimer"

Le pape François a célébré mardi à la basilique Saint-Pierre, au Vatican, la messe traditionnelle de Gallo qui a lieu la veille de Noël. Là, parlant de la nécessité de «donner de l'amour aux autres», il a dit que, tout comme «nous ne pouvons pas attendre que les autres changent pour faire le bien, nous ne pouvons pas attendre que l'Église soit parfaite pour l'aimer.» «Commençons», a-t-il dit.

Dans cette ligne, le Souverain Pontife a défendu «l'amour inconditionnel et libre» et a assuré que «Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer chaque homme, même le pire». «Son amour est inconditionnel, même si vous avez de mauvaises idées et qu'il y a fait de la vôtre. Même dans nos péchés, il continue de nous aimer. Son amour ne change pas, il n'est pas difficile; il est fidèle, il est patient ", a-t-il ajouté.

Le message arrive à la fin d'une année où l'institution religieuse a été marquée par différentes révélations, à la fois financières et liées aux abus sexuels commis par des membres du clergé, ce qui a eu un impact négatif sur son image.

Un exemple de la première a été dévoilé début octobre, lorsque le magazine L’Espresso a révélé que le Saint-Siège enquêtait sur une série d’opérations financières prétendument irrégulières lié à la vente de biens immobiliers et a par conséquent suspendu cinq employés de hautes institutions.

Parmi ceux-ci, le milieu a dit: les magistrats analysent les ventes de biens immobiliers à Londres et la gestion de l'Obolo de San Pedro, qui comprend l'aide financière que les fidèles offrent au Pape pour être destinée à des œuvres caritatives.

En ce qui concerne la seconde, le pape a aboli en décembre le soi-disant «secret pontifical»: une catégorie de confidentialité ecclésiastique utilisée en droit canonique. La décision est venue après que de nouveaux scandales très médiatisés sur les abus sexuels commis par des membres du clergé aient occupé le devant de la scène en public tout au long de l'année. Un exemple régional a été la condamnation pour abus commis à l'institut Próvolo, dans la province argentine de Mendoza.

De plus, Francisco a étendu la limite d'âge à laquelle le Vatican considère les images pornographiques comme constituant de la pornographie enfantine de 14 à 18 ans. La décision tente de répondre aux cas d'abus répétés, aux erreurs de l'Église dans la gestion de la question et aux réclamations des victimes, des institutions judiciaires et des catholiques ordinaires qui demandent plus de transparence et de responsabilité envers les agresseurs.

Le pape Benoît XVI a décrété en 2001 que ces affaires devraient être traitées sous le secret papal. Le Vatican a longtemps insisté sur la nécessité de protéger la vie privée de la victime, la réputation de l'accusé et l'intégrité du processus canonique.

Cependant, ce secret a également permis de cacher le scandale, d'empêcher les forces de sécurité d'accéder aux documents et de faire taire les victimes. Souvent, de nombreuses victimes ont estimé que le secret pontifical les empêchait d'aller à la police pour dénoncer leurs agresseurs..

Les nouvelles instructions, signées par le secrétaire d'État du Vatican mais autorisées par le pape, n'ordonnent pas non plus de signaler les crimes à la police, soulignant que les supérieurs religieux sont tenus de le faire lorsque les lois civiles l'exigent.

Cependant, ils vont au-delà de ce que le Vatican est jamais allé en déclarant que «la confidentialité d'office ne doit pas empêcher le respect des obligations établies en tous lieux par les lois civiles, y compris toute obligation de dénoncer et l'exécution des ordres exécutables des autorités judiciaires civiles ».

Dans un autre passage de son message, le Souverain Pontife Il a souligné la nécessité de «savoir remercier» et l'a défini comme «la meilleure façon de changer le monde». «Devenir un don, c'est donner un sens à la vie et c'est la meilleure façon de changer le monde: nous changeons, l'Église change, l'histoire change quand nous commençons à ne plus vouloir changer les autres, mais nous-mêmes», a-t-il déclaré.

Le Pape il sera à nouveau adressé au public mercredi depuis la place San Pedro dans le cadre de son message de Noël, appelé Urbi el orbi (pour la ville et le monde, en latin). Il sera son septième à la tête de l'Église catholique.