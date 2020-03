Le pape François donne la bénédiction “Urbi et Orbi” au coronavirus (VIDEO)

.

Le pape François a accordé ce jour à la ville de Rome et au monde entier sa bénédiction extraordinaire au milieu de la pandémie de coronavirus qui afflige la planète entière et qui maintient plus d’un demi-million de personnes infectées.

Ceci est l’extraordinaire bénédiction Urbi et Orbi, dans lequel le pape François bénit de la basilique Saint-Pierre à tout le monde connecté en direct via le streaming, tel que fourni par l’État du Vatican.

Selon les mots du Pape:

“Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec lequel à la fin je donnerai la Bénédiction Urbi et Orbi, qui sera rejointe par la possibilité de recevoir l’indulgence plénière.”

L’Italie est l’un des pays où le nombre de personnes infectées est le plus élevé au monde; la pandémie a durement frappé l’Italie, où plus de 62 000 personnes infectées ont été enregistrées et plus de 8 000 personnes sont décédées.

