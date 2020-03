Le pape François donnera des messes à huis clos et via Internet sur COVID-19

.

Le pape François officiera toutes les messes de Pâques sans la présence des fidèles en raison de l’épidémie du coronavirus Covid-19, qui affecte l’Italie.

Cela a été annoncé par le Vatican ce dimanche 15 mars, en plus d’informer que les quatre messes qui seront célébrées du jeudi saint au dimanche de Pâques, attirent des dizaines de milliers de personnes à Rome et au Vatican.

Jusqu’au dimanche de Pâques 12 avril, l’audience générale du Pontife et les bénédictions du dimanche continueront d’avoir lieu via Internet et la télévision.

C’était le 8 mars lorsque le pape François a officié pour la première fois une messe dominicale sur Internet.

Après la Chine, l’Italie est le pays le plus touché par le coronavirus, avec 1 441 décès et 21 157 cas confirmés.

