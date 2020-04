Le pape François lance un fonds d’urgence pour aider les pays touchés par le coronavirus

Photo prise de .

De plus en plus de gens ajoutent leur grain de sable pour soutenir les régions qui sont et seront les plus touchées par la pandémie du coronavirus (COVID-19).

C’est le cas de papa Francisco qui a institué un fonds d’urgence pour les zones missionnaires touchées par l’infection, où il a fait son premier don pour le montant de 750 mille dollars.

.

Avec cette contribution, il prévoit de soutenir ces domaines dans Asie, Amérique latine y Afrique où la rareté des moyens combinée à la COVID-19 Cela pourrait entraîner des situations très difficiles à gérer.

Le cardinal Luis Antonio Tagle, a expliqué que Afrique il y a plus de 74 000 religieuses et plus de 46 000 prêtres, qui administrent 7 274 hôpitaux et cliniques, 2 346 foyers pour personnes âgées et éduquent plus de 19 millions d’enfants dans 45 088 écoles primaires, où de nombreuses zones rurales ce sont les seuls prestataires de soins de santé et d’éducation.

Par conséquent, le papa invité les différentes organisations de la Eglise de contribuer à ce fonds par Œuvres Pontificales Missionnaires pour aider ces domaines.

Avec des informations de l’EFE

Vous pourriez également être intéressé par:

L’apparence présumée de la figure du Christ au début de Pâques devient virale (PHOTOS)

Il s’agit de Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui a été infecté par un coronavirus

Avec 104 ans, la femme devient la personne la plus longue à battre le coronavirus