Le pape François tombe malade au milieu d’une crise de coronavirus

Le pape François tombe malade et annule les cérémonies On l’a vu tousser lors d’une activité religieuse Plus de 87 000 personnes infectées par un coronavirus

Au milieu d’une alerte mondiale pour le coronavirus COVID-19, le pape François a annulé jeudi un acte religieux dans la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome “en raison d’une légère indisposition”.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a rapporté que le pape François “préférait rester près de Santa Marta”, l’hôtel où vit le pontife de 83 ans et sera à cet endroit où il achèvera le reste de son programme.

Les détails de la maladie du Pape sont inconnus jusqu’à présent; Cependant, lors de la messe du mercredi des cendres, tenue dans la basilique de Santa Sabia, à Rome, il était malade, avec une toux et une voix un peu rauque.

Lors de l’événement religieux, le pontife a vécu avec des centaines de personnes et a accompli le rite de l’imposition de la croix de cendre sur son front, un acte qui marque le début du Carême.

Le pape François prévoyait d’assister aujourd’hui à la basilique Saint-Jean de Latran à Rome pour participer à un service de carême, a rapporté le journal El Universal.

L’Italie est l’un des pays européens touchés par l’épidémie du coronavirus avec 650 cas détectés et 17 décès, selon le journal El País. À Rome, trois ont été confirmés, qui étaient déjà guéris.

Selon le journal, lors de l’audience de mercredi sur la place Saint-Pierre à Rome, des centaines de personnes portaient des masques faciaux.

Le pape François salue ses fidèles

Le pontife a célébré les cérémonies du mercredi des Cendres, tandis que d’autres ont été annulées dans le nord de l’Italie en présence de coronavirus dans la région.

Le pape François, évêques, cardinaux et prêtres, qui ne portaient pas de masque, a commencé la procession le long de la colline de l’Aventin, à Rome, vers la basilique de Santa Sabina.

Pendant la tournée, le pape François a serré la main de plusieurs fidèles et a embrassé un enfant pendant son voyage dans la Popemobile. Il a également salué les prélats, qui se sont abstenus d’embrasser l’anneau papal, comme d’habitude, a rapporté Publimetro.

Décès et infections du coronavirus dans le monde

RTVE a révélé dans une publication, les contagions et les décès laissés par le coronavirus COVID-19 dans le monde, l’Asie étant la plus touchée.

Selon la publication, jusqu’à présent, la maladie a infecté 82 000 707 personnes dans 47 pays du monde; en Chine, où la maladie est apparue, 78 mille 497 et deux mille 744 morts sont signalés.

En Espagne, 25 infections ont été signalées en Espagne, dont 15 confirmées jeudi: quatre à Madrid, quatre à Tenerife, trois en Catalogne, une à Castellón, une à Séville, une à Valence et une à La Gomera, selon les informations, tel que rapporté par les autorités espagnoles.

En Asie, outre les cas signalés en Chine, 92 sont enregistrés à Hong Kong et deux décès, ainsi que 10 infections à Macao, aucun décès n’a été enregistré à ce jour.

En Corée du Sud, 1 766 cas confirmés de coronavirus COVID-19 et 13 décès sont signalés, tandis qu’au Japon 894 personnes infectées et sept décès sont signalés. En Iran, 245 cas et 26 personnes ont été tués.

De même, Singapour signale 93 cas confirmés, tandis que la Thaïlande en dénombre 40, Bahreïn, 33, le Koweït enregistre 43 cas et la Malaisie, 23 infectés; Aucun de ces pays n’a signalé de décès. Cependant, Taïwan rapporte une victime et 32 ​​personnes infectées.