Le paradoxe du peso: la monnaie mexicaine est tirée par sa faiblesse économique

MEXICO CITY, 28 janvier (.) – Le Mexique a enregistré son plus gros frein économique en une décennie en 2019 et les attentes ne sont pas trop optimistes pour 2020, cependant, le peso a trouvé un soutien au milieu de cette faiblesse pour atteindre son meilleur niveau Dans plus d’un an.

Ironiquement, les importations mexicaines de biens d’équipement – qui sont des actifs que les entreprises étrangères achètent pour produire localement – ont chuté en 2019, entraînant une baisse de la demande intérieure de dollars qui a contribué à empêcher un affaiblissement de la monnaie locale, ont déclaré des experts. .

Alors que le peso s’est apprécié de 3,6% tout au long de 2019, les achats de biens d’équipement se sont accumulés jusqu’au 10 novembre avec des taux négatifs, selon les données officielles désaisonnalisées, et au cours des 11 premiers mois de l’année dernière, ils ont chuté de 9,3% d’une année sur l’autre, accumulant 38425 millions dollars

Ce facteur externe a été rejoint par d’autres facteurs externes, tels que la diminution des risques géopolitiques et commerciaux dans le monde, qui ont profité au peso et aux autres devises émergentes au dernier tronçon de l’année dernière.

“Lorsque vous subissez un ralentissement économique si brutal et si soudain, sur le marché intérieur, vous absorbez moins d’importations et votre balance commerciale commence à évoluer favorablement”, a déclaré Sergio Luna, directeur de l’analyse chez Citibanamex.

“Nous avions des excédents de compte courant, ce qui signifie que tout l’investissement a été financé par l’épargne interne … il n’a pas à déprécier la monnaie”, a-t-il ajouté.

Le taux de change est tombé mi-janvier à 18,65 unités. Actuellement autour de 18,90 pesos par dollar, mais une plus grande volatilité est attendue jusqu’au second semestre.

L’économie locale n’a pas progressé en 2019 et n’augmenterait que de 1,10% cette année, selon une enquête réalisée par la banque centrale. La baisse des importations de machines et d’équipements a alimenté le ralentissement, selon les experts.

“Il n’est pas positif de ne pas importer de biens d’équipement, qui disposent d’une technologie qui les rend plus productifs que les équipes nationales, car il n’y a pas de conditions pour la croissance économique”, a déclaré Juan Carlos Alderete, directeur économique de Banorte.

Pour briser le cercle vicieux, il est nécessaire qu’il y ait une augmentation des investissements publics et privés, qui auraient une amélioration modérée en 2020, a-t-il ajouté.

“Nous voyons déjà certains signes indiquant que l’indice de confiance des entreprises pourrait avoir atteint le fond, en particulier le sous-indice qui parle du bon moment pour investir”, a déclaré Alderete.

“Nous pensons qu’il y aura une amélioration des investissements, notamment par rapport à 2019, qui a été une année très difficile, marquée par de nombreuses incertitudes”, a-t-il conclu.

Le gouvernement espère relancer l’économie avec un programme d’infrastructure de plusieurs millions de dollars qui a été annoncé l’année dernière ainsi qu’un autre pour le secteur de l’énergie qui sera publié en février, bien que certains secteurs aient exprimé des doutes quant à son impact final.

Parallèlement, le peso pourrait se situer autour de 20 unités par dollar fin 2020, selon l’enquête de la banque centrale, et les prévisions oscilleraient entre 18,80 et 21,30 pesos en raison de la possibilité de chocs externes.

“Il y a plusieurs éléments, dont beaucoup externes” qui peuvent justifier des niveaux aux deux extrémités, a déclaré James Salazar, analyste économique chez CI Banco.

(Rapport d’Abraham González, rapport supplémentaire de Dave Graham. Édité par Ana Isabel Martínez)