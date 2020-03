Le Paraguay confirme le premier cas de coronavirus

ASUNCIÓN, 7 mars (.) – Le ministère de la Santé publique du Paraguay a confirmé samedi via son compte Twitter le premier cas de nouveau coronavirus dans le pays d’Amérique latine, à un moment où la maladie commence à se propager dans toute la région.

Le ministre Julio Mazzoleni a déclaré qu’il était une personne de 32 ans arrivée d’Équateur au début du mois de mars et consultée pour une maladie fébrile et des problèmes de gorge.

“Le patient est en nette amélioration. Nous prévoyons une guérison complète mais, évidemment, il sera surveillé”, a ajouté Mazzoleni, qui avait auparavant appelé les citoyens à “rester calmes” face à la propagation du virus.

La personne affectée reste isolée à son domicile dans le département du Centre, le plus peuplé du pays, a précisé le ministre. Il y a un autre cas suspect et 70 personnes sont observées, a-t-il ajouté.

L’Argentine et le Chili ont annoncé récemment leurs premiers cas de coronavirus, tandis que plusieurs autres ont été confirmés au Brésil et en Équateur. Vendredi, la Colombie et le Pérou ont signalé leurs premiers cas.

Le Paraguay lutte depuis deux mois contre une épidémie de dengue qui a fait au moins 46 morts cette année et touché environ 150 000 personnes, selon les dernières notifications du ministère de la Santé.

COVID-19 a infecté environ 100 000 personnes dans 90 pays et a tué 3 400 patients, principalement en Chine, où le virus est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière.

(Rapport de Daniela Desantis; édité par Javier Leira et Carlos Serrano)