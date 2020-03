Le Paraguay ferme son pont avec le Brésil pour le transit de personnes en raison d’un coronavirus

ASUNCION, 17 mars (.) – Le pont international reliant la ville paraguayenne de Ciudad del Este au Brésilien Foz do Iguaçu sera fermé à partir de mercredi pour le transit de personnes, a annoncé le président Mario Abdo, dans le cadre des mesures visant à atténuer l’expansion du coronavirus dans le pays.

Le gouvernement avait déjà annoncé au cours du week-end la fermeture temporaire des frontières, autorisant uniquement l’entrée des Paraguayens, des étrangers résidents et des membres des missions diplomatiques et des organisations internationales.

La circulation des personnes à l’intérieur du pays la nuit est également restreinte.

“Nous allons fermer le trafic à partir de ce soir à 00h00 (…) nous avons vu qu’à Ciudad del Este sur le pont de l’amitié il y a beaucoup de trafic (…) c’est un grand nombre de personnes qui vont et viennent et qui peuvent être infecté “, a déclaré Abdo dans un message à la nation annonçant la décision.

La mesure n’affectera pas le transit des marchandises. “Sous un contrôle sanitaire strict, nous allons vérifier les conducteurs pour que le commerce et le mouvement économique ne s’arrêtent pas”, a ajouté le président.

Situé à environ 320 kilomètres à l’est d’Asunción dans la zone de la triple frontière, le pont de l’amitié est le principal col bordant le Brésil et l’un des plus fréquentés de la région. On estime qu’environ 40 000 voitures traversent le pont par jour.

Le Paraguay compte 11 cas confirmés de coronavirus et a été l’un des premiers pays à adopter des mesures restrictives afin de réduire les infections. Le système de santé paraguayen a traité l’une des pires épidémies de dengue de son histoire, avec près de 150 000 cas signalés à ce jour cette année, selon des chiffres officiels.

(Par Daniela Desantis, édité par Juana Casas)